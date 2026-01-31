Не Галлей: вчені з'ясували, хто насправді першим розгадав таємницю знаменитої комети

Найдавніша ймовірна згадка про комету Галлея міститься в китайській хроніці 239 року до н.е.

Комета Галлея носить ім'я астронома, який першим описав її рух у космосі, але, як показують нові дослідження, він не був першим, хто виявив її періодичну орбіту навколо Землі. Про це пише Live Science.

Відзначається, що комета Галлея названа на честь британського астронома Едмонда Галлея, який у 1705 році, використовуючи власні спостереження та історичні дані інших спостерігачів, визначив орбіту космічного каменю. Однак недавні дослідження показують, що Галлей не був першим, хто виявив приблизно 75-річний цикл своєї однойменної комети. Натомість англійський монах Ейлмер (також відомий як Етельмаєр) з Малмсбері, можливо, пов'язав два спостереження комети, зроблені більш ніж за 600 років до цього.

"Ейлмер, мабуть, найбільш відомий тим, що, як вважається, був першою людиною в Британії, яка зробила спробу польоту на літаку. Вирісши на грецькій міфології, Ейлмер був зачарований історією Дедала, чий син Ікар підлетів занадто близько до Сонця", - йдеться в статті.

Як повідомляється, в кінці 990-х або на початку 1000-х років Ейлмер сконструював крила, прикріпив їх до рук і зістрибнув з вежі. За словами історика XII століття Вільяма Мальмсберійського, монах пролетів близько 200 метрів, перш ніж порив вітру перервав його спуск, і він впав на землю, зламавши обидві ноги.

Як Ейлмер "відкрив" комету

Цікаво, що крім захоплення польотами, Ейлмер виявляв великий інтерес до астрології та астрономії. У 989 році, будучи хлопчиком, він спостерігав, як комета пронеслася по небу над його будинком в Англії. Через десятиліття, в 1066 році, він побачив комету вдруге - і пов'язав ці дві події, стверджує Саймон Портегіс Цварт, астроном з Лейденського університету в Нідерландах.

Портегіс Цварт пише, що, згідно з розповіддю Вільяма Мальмсберійського, побачивши комету в 1066 році, Ейлмер вигукнув:

"Ти прийшла, чи не так? ... Давно я тебе не бачив; але зараз ти набагато страшніша, бо я бачу, як ти несеш на собі тягар падіння моєї батьківщини".

Відзначається, що в той час Англія переживала кризу престолонаслідування після смерті короля Едуарда Сповідника, який не залишив явного спадкоємця. Якщо розповідь Вільяма точна, то Ейлмер зрозумів, що дві "сяючі зірки", які він бачив, дійсно були однією і тією ж. У будь-якому випадку, ясно, що сам Вільям усвідомлював цей зв'язок.

Цікаво, що комета Галлея - перша комета, яку астрономи визнали періодичною, або повторюваною. Вона має сильно витягнуту еліптичну орбіту навколо Сонця. Ця витягнута орбіта змушує її пролітати повз Землю кожні 72-80 років, залишаючи за собою яскравий пиловий слід.

Найраніша ймовірна згадка про комету Галлея міститься в китайській хроніці 239 року до н.е. З тих пір вона неодноразово фіксувалася астрономами по всьому світу, часто інтерпретуючись як якесь передвістя.

Астроном Галлей пов'язав появи комети з 1531, 1607 і 1682 роками. Він передбачив її повернення в 1758 році. Галлей помер в 1742 році, не встигнувши побачити виконання свого передбачення, але його правота була підтверджена посмертно, коли комета дійсно повернулася, як і очікувалося.

"Розрахунки Галлея вражають, але Портегіс Цварт стверджує, що заслуга в зіставленні даних про появу комети за століття до цього належить Ейлмеру", - додали в статті.

