У мережу просочилися європейські ціни на смартфони Samsung Galaxy S26

Якщо інформація вірна, то всі моделі, окрім Ultra, помітно подорожчають.

Компанія Samsung наприкінці лютого представить своє нове покоління флагманів – серію Galaxy S26. Однак ще до офіційного анонсу в мережі з'явилися передбачувані європейські ціни на новинки, які багатьох здивували.

За інформацією видання WinFuture, більша частина моделей стане дорожчою за попередників. Винятком є тільки S26 Ultra. Нова цінова політика пов'язана зі зростанням вартості компонентів і відмовою від моделей зі 128 ГБ пам'яті.

Якщо інформація вірна, то Galaxy S26 (256 ГБ) у Швеції коштуватиме 1135 євро, що на 95 євро більше, ніж торішній Galaxy S25. Версія на 512 ГБ пам'яті стане на 190 євро дорожчою і коштуватиме 1325 євро. Таким чином, Galaxy S26 може стати найдорожчим "компактним" флагманом Samsung.

Galaxy S26 Plus піде дещо іншим шляхом. Початкову модель на 256 ГБ оцінили в 1372 євро, так само як і Galaxy S25 Plus. Проте, версія на 512 ГБ тепер коштуватиме 1609 євро, що на понад 230 євро більше, ніж минулого року

А ось з Galaxy S26 Ultra ситуація зворотна. Очікується, що Samsung знизить його початкову вартість на тлі жорсткої конкуренції з Apple та іншими брендами. Модель з 256 ГБ пам'яті продаватимуть за 1609 євро, що приблизно на 100 євро дешевше, ніж S25 Ultra. Версія з 512 ГБ пам'яті також подешевшає, проте ціна пристрою з 1 ТБ залишиться без змін – 2129 євро.

Нагадаємо, анонс серії Galaxy S26 запланований на 25 лютого – на місяць пізніше, ніж зазвичай. Перші поставки почнуться 11 березня.

Раніше в мережі розкрили всі поліпшення Samsung S26 Ultra в порівнянні з Galaxy S25 Ultra. Флагман залишиться без помітних оновлень камери і автономності, але отримає новий OLED-екран і більш швидку зарядку.

