'Не крок до миру': пауза російських ударів по Україні зіграє на користь Путіна, - Fox News

Експерти попереджають, що тимчасове затишшя в ударах РФ може посилити позиції Москви на переговорах і не змінить ситуацію на фронті.

Україна терміново вживає заходів для посилення протиповітряної оборони на тлі очікуваного завершення тимчасової паузи в російських авіаударах по Києву та інших містах. Військові й дипломатичні експерти попереджають, що ця пауза навряд чи змінить ситуацію на полі бою та може зрештою посилити переговорні позиції Москви, пише Fox News.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сторони "дуже близькі до врегулювання", висловивши обережний оптимізм щодо можливих переговорів між Росією та Україною. Водночас у Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито погодився на особисте прохання Трампа призупинити удари по Києву до 1 лютого, назвавши це кроком для створення умов для діалогу. Українська влада наголосила, що жодного формального припинення вогню не існує.

На тлі прогнозів різкого похолодання – до мінус 26 °C у Києві – президент Володимир Зеленський заявив про посилення систем ППО ближнього радіусу дії для захисту прифронтових і прикордонних міст, зокрема Херсона, Нікополя та громад Сумської області. За його словами, російські безпілотники фактично ведуть безперервні атаки на цивільне населення в цих районах.

Попри паузу, у Росії лунають публічні заклики до ескалації. Спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявив про необхідність застосування "зброї відплати", а глава Чечні Рамзан Кадиров відкрито висловився проти будь-яких переговорів.

Символічна пауза

Експерти зазначають, що пауза має радше символічний характер. Віце-адмірал у відставці Роберт С. Гарвард вважає, що припинення ударів є політичним сигналом, а не відображенням змін у військовій стратегії Росії. За його словами, це може послабити позиції України в переговорах після завершення паузи.

Колишня високопосадовиця Держдепартаменту США Керрі Філіпетті також застерегла від сприйняття паузи як кроку до миру. Вона наголосила, що коротке затишшя не змінює реалій війни й може створити додаткові ризики для України.

Окремо Зеленський заявив про проблеми із захистом цивільного населення через затримки західного фінансування. За його словами, затримки з платежами за програмою закупівлі озброєння призвели до дефіциту ракет Patriot напередодні нещодавніх російських ударів, які спричинили відключення електроенергії в окремих районах Києва.

Гарвард наголошує, що дефіцит систем ППО є глобальною проблемою на тлі зростання загроз з боку Росії та Китаю. На його думку, тактична пауза в ударах може зрештою зіграти на користь Москви, демонструючи її готовність до діалогу без реальної зміни курсу війни.

"Ця тактична пауза лише посилює переговорну позицію Росії", – сказав Гарвард. "Путін показує світові , що він готовий слухати та реагувати. Натомість він захоче більшої підтримки своєї позиції та вимог".

"Час покаже", – додала Філіпетті. "Дипломатія завжди може здаватися безрезультатною, доки не буде укладено справжню угоду. Якщо цю коротку паузу, спричинену постійним тиском президента Трампа на Путіна, можна буде використати для досягнення додаткового прогресу в тристоронніх переговорах, це буде дуже позитивним результатом".

Енергетичне перемирʼя - головні новини

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що звернувся до Путіна з проханням не бити по Києву та іншим українським містам впродовж тижня.

На тлі цієї заяви президент Володимир Зеленський, про припинення ударів по енергетиці говорилося на тристоронніх переговорах України, США та Росії в Абу-Дабі.

Невдовзі у Кремлі заявили, що Росія погодилася не бити по українській енергетиці лише до 1 лютого.

