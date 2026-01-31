Ці 12 фраз, які казали дитині, впливають на самооцінку в дорослому віці, - психологи

Психолог Мішель Голдман зазначає, що ці фрази можуть вплинути на те, як ми бачимо себе, відчуваємо себе і ставимося до себе.

Дорослі вважають, що будь-які дитячі травми чи труднощі є давньою історією і їм ніколи не доведеться до них повертатися. Проте, ваш дитячий досвід може впливати на вас ще довго після того, як ви покинули рідне гніздо – і це включає те, що ви неодноразово чули від людей у вашому житті, включаючи батьків, бабусь і дідусів, вчителів та тренерів, пише Parade.

В статті вказується, що існує вислів: "Палиці та каміння можуть зламати мої кістки, але слова ніколи не зможуть мене образити". І хоча це може бути правдою щодо знущань та образ на дитячому майданчику, слова мають значення, особливо, якщо ці слова промовляють ті люди, які мають захищати дитину.

"Те, що ми чуємо, дорослішаючи, може глибоко вплинути на те, як ми бачимо себе, відчуваємо себе і ставимося до себе. Коментарі, які ми чуємо в дитинстві або підлітковому віці, впливають на наші переконання, і ми вважаємо їх правдивими щодо [себе]", - розповіла психолог Мішель Голдман.

Щоб пролити більше світла на цю тему, доктор Голдман разом з трьома іншими психологами зібрала 12 фраз з дитинства які можуть негативно вплинути на самооцінку в дорослому віці:

1. "Подивись, до чого ти мене довів!"

Почувши цю фразу від дорослого, якого поважає дитина, вона може вирости з низькою самооцінкою. Все через те, що дорослий дає зрозуміти, що вона винна в його проблемах.

"Навіть якщо дитина якимось чином винна, не варто її звинувачувати або розмовляти з нею в такий спосіб. Дитина може інтерпретувати це як "я поганий" або "я все псую"", - пояснила Голдман.

2. "Ти повинен це пережити"

Дорослі, які не можуть впоратися з негативними емоціями дитини, часто кажуть ці слова, але доктор Голдман попереджає, що це емоційно неправомірно.

"Це означає, що будь-які емоції, які відчуває дитина, є "помилковими" або "неправильними". Можливо, це можна інтерпретувати як "Мої емоції занадто сильні". Це легко можна перетворити на "Я занадто сильний"", - розповіла психолог.

3. "Ти такий драматичний"

Голдман каже, що діти часто чують це, коли висловлюють емоції, але в довгостроковій перспективі ця фраза підриває їхню самооцінку.

4. "Дітей слід бачити, а не чути"

"Ця фраза вчить дітей, що їхній внутрішній світ є незручним або деструктивним. Коли дитина дізнається, що висловлення своєї думки призводить до несхвалення або відсторонення, вона часто пристосовується, стаючи тихою, поступливою та невибагливою", - стверджує психолог Бріттані Макгіган.

5. "Я привів тебе в цей світ й можу забрати тебе з нього"

Ще одна класична фраза, яка є неправильною з усіх можливих причин.

"Ця фраза вносить страх і домінування у відносини між батьками та дітьми, а не безпеку. Навіть якщо вона сказана жартома, вона передає, що влада є абсолютною і не підлягає сумніву. Діти, виховані з таким посланням, часто виростають дорослими, які борються з обмеженнями, особливо з авторитетними особами, і які плутають покірність з безпекою", - пояснила Макгіган.

6. "Ти в порядку"

Цю фразу повторюють багато разів, наприклад, на дитячому майданчику, коли дитина падає. Зазвичай це робиться з добрими намірами. Проблема полягає в тому, що дитина часто явно переживає, і тут є важкий для сприйняття підтекст.

"Ця фраза зазвичай відображає переповнене почуттями [стан] того, хто доглядає за дитиною, а не реальність дитини. З часом, коли дітям кажуть, що з ними "все гаразд", хоча це не так, вони вчаться відключати свої емоційні сигнали", - попередила Макгіган.

7. "Ти нічого не вмієш робити правильно"

Від одного лише прочитання цієї фрази може перехопити подих. Або ж, на жаль, вона може нагадувати про минуле, яке досі впливає на вашу самооцінку.

"Коли наші здібності ставляться під сумнів або принижуються, особливо коли ми ще розвиваємося і намагаємося робити щось вперше, це викликає сумніви в собі. З віком ми все частіше ставимо під сумнів себе і недооцінюємо свою здатність справлятися зі стресовими факторами та вирішувати проблеми, що пов'язано з самооцінкою", - зауважила психолог Джина Радіче-Велла.

8. "Ти поганий або погана"

Використання цієї фрази, ймовірно, більше свідчило про неправильне тлумачення слова "поганий" дорослими, ніж про твої вчинки.

"Діти швидко сприймають цю негативну оцінку як показник своєї цінності як особистості, оскільки їм важко відрізнити себе від своєї поведінки – для них це одне й те саме", - розповіла Радіче-Велла.

9. "Чому ти не можеш бути таким, як..."

Порівняння краде радість і, як виявляється, самооцінку.

"Батьки часто впадають у порівняння своїх дітей, відзначаючи відмінності між братами і сестрами або іншими дітьми. Однак, якщо це повторюється протягом тривалого часу і в різних ситуаціях, дитина, ймовірно, сприйме таке порівняння як ознаку того, що вона недостатньо хороша і повинна бути більше схожою на когось іншого", - зазначила психолог.

10. "Я розчарований у тобі"

Або, можливо, ти чув фразу: "Я не злий, просто розчарований", і вона глибоко тебе зачепила.

"Це дуже важко і може викликати емоційну розгубленість. Зазвичай люди не пишаються тим, що розчаровують батьків і опікунів, і це може викликати сором і провину – дві емоції, які глибоко проникають у душу", - констатує психолог Мішель Лено.

11. "Ти повинен знати краще"

На жаль, ця фраза залишається поширеною і сьогодні, і це не є добре.

"Деякі батьки повторюють це знову і знову, не даючи жодних пояснень. Це означає, що дитині не дозволяється робити помилки, які не відповідають тому, чого її навчили. Це може заплутати дітей, особливо з огляду на те, що вони, як правило, більш імпульсивні, ніж дорослі, і їм важко усвідомити свої провини", - пояснила Лено.

12. "Такі люди, як ми не можуть цього зробити"

Можливо, це з самого початку позбавило вас ентузіазму, і ви залишилися зневіреними вже в дорослому віці.

"Сім'ї, безумовно, можуть переносити свої страхи на дітей. Такі висловлювання можуть вплинути на впевненість у собі і призвести до групового мислення замість індивідуального прийняття рішень. Дитина, яку бомбардували такими висловлюваннями, може відмовлятися від можливостей через побоювання зазнати невдачі", - вважає Лено.

