Samsung втратила статус провідного виробника телевізорів: хто зайняв її місце

Компанія Samsung вперше за понад 20 років втратила лідируючу позицію на світовому ринку телевізорів, поступившись нею TCL. Про це пише SamMobile з посиланням на дані аналітиків Counterpoint Research.
За підсумками грудня 2025 року компанія TCL посіла перше місце за поставками телевізорів по всьому світу, захопивши 16% від загального обсягу. Samsung зайняла друге з 13% часткою ринку. Нижче розташувалися Hisense, LG і Walmart – вони отримали частку 12, 8 і 5 відсотків відповідно.
Ще не ясно, що буде за підсумками 2026 року, оскільки Samsung залишається лідером за підсумками квартальних і річних поставок, проте досвід грудня показує, що конкурентна боротьба з TCL стала більш запеклою. Аналітики відзначають, що TCL вже кілька місяців нарощує темпи зростання, тоді як показники Samsung практично не змінюються.
У звіті Counterpoint йдеться, що успіх TCL насамперед пов'язаний з агресивною експансією на ринки поза Китаєм і активним розширенням модельного ряду, включаючи просування як більш дешевих моделей, так і преміальних телевізорів.
Крім того, в останні роки Samsung і LG переорієнтувалися з РК-телевізорів на більш дорогі OLED-моделі, що створило прогалину в сегменті РК-телевізорів, яку швидко заповнюють китайські бренди. Оскільки РК-телевізори дешевші за OLED, вони продаються в набагато більших обсягах. Це допомагає таким брендам, як TCL, збільшувати обсяги поставок.
У 2026 році на ринку почнуть з'являтися Micro RGB телевізори. Нова технологія дозволить відмовитися від класичного підсвічування з білими світлодіодами і кольоровими фільтрами, і домогтися більш точної передачі кольору і високої яскравості.
Раніше фахівці RTINGS вибрали найкращий бюджетний OLED-телевізор – це не Samsung або Sony. LG B5 поєднує більшість передових функцій OLED-панелей за ціною $900 за 55 дюймів і є чудовою вхідною точкою у світ OLED.