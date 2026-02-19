Samsung втратила статус провідного виробника телевізорів: хто зайняв її місце

За підсумками грудня 2025 року аналітики підтвердили, що TCL випередила конкурента.

Компанія Samsung вперше за понад 20 років втратила лідируючу позицію на світовому ринку телевізорів, поступившись нею TCL. Про це пише SamMobile з посиланням на дані аналітиків Counterpoint Research.

За підсумками грудня 2025 року компанія TCL посіла перше місце за поставками телевізорів по всьому світу, захопивши 16% від загального обсягу. Samsung зайняла друге з 13% часткою ринку. Нижче розташувалися Hisense, LG і Walmart – вони отримали частку 12, 8 і 5 відсотків відповідно.

Ще не ясно, що буде за підсумками 2026 року, оскільки Samsung залишається лідером за підсумками квартальних і річних поставок, проте досвід грудня показує, що конкурентна боротьба з TCL стала більш запеклою. Аналітики відзначають, що TCL вже кілька місяців нарощує темпи зростання, тоді як показники Samsung практично не змінюються.

У звіті Counterpoint йдеться, що успіх TCL насамперед пов'язаний з агресивною експансією на ринки поза Китаєм і активним розширенням модельного ряду, включаючи просування як більш дешевих моделей, так і преміальних телевізорів.

Крім того, в останні роки Samsung і LG переорієнтувалися з РК-телевізорів на більш дорогі OLED-моделі, що створило прогалину в сегменті РК-телевізорів, яку швидко заповнюють китайські бренди. Оскільки РК-телевізори дешевші за OLED, вони продаються в набагато більших обсягах. Це допомагає таким брендам, як TCL, збільшувати обсяги поставок.

У 2026 році на ринку почнуть з'являтися Micro RGB телевізори. Нова технологія дозволить відмовитися від класичного підсвічування з білими світлодіодами і кольоровими фільтрами, і домогтися більш точної передачі кольору і високої яскравості.

Раніше фахівці RTINGS вибрали найкращий бюджетний OLED-телевізор – це не Samsung або Sony. LG B5 поєднує більшість передових функцій OLED-панелей за ціною $900 за 55 дюймів і є чудовою вхідною точкою у світ OLED.

