Вийшла нова гра за культовим всесвітом 'Відьмак', але є підступ

Це картковий спін-офф у жанрі стратегічного симулятора.

Відомий інді-видавець Devolver Digital випустив Reigns: The Witcher – спін-офф "Відьмака" в стилі популярної серії ігор Reigns. Геймерам пропонують взяти роль Геральта з Рівії, який подорожує за баладами барда Лютика.

За оповіддю йому доведеться не тільки полювати на монстрів, але й взаємодіяти з незадоволеним народом, розгадувати таємниці і навіть приймати ванни. На шляху він зустріне різних знайомих персонажів, серед яких Єнніфер, Трісс і Весемір.

Ігровий процес здебільшого повторюється – користувачі керують діями головного героя, просто зсуваючи картки вліво або вправо. Розробники говорять про тисячі варіацій розвитку історії.

Reigns: The Witcher тепло зустріли гравці – 91% позитивних відгуків. Похвали удостоїлися історія, гумор, музика і легкий, ненав'язливий геймплей. А ось критики виявилися менш прихильними. Середній бал на Metacritic становить 74/100.

Гра вийшла на ПК, Android і iOS. Примітно, що в Steam ціна на неї в 2 рази дешевша, ніж на смартфонах – 149 і 330 грн відповідно.

Якщо вірити чуткам і витокам, в розробці знаходиться нове сюжетне DLC для "Відьмака 3", яке виступить сюжетним мостом між старою трилогією і новим етапом саги. Причому вийти воно може вже в найближчі місяці.

Що стосується The Witcher 4, то у гри поки немає ні дати виходу, ні навіть вікна релізу. Точно відомо, що раніше 2027 року гру чекати не варто. CD Projekt планує випустити нову трилогію The Witcher з головною героїнею Цирі протягом шести років.

