Новинка отримала корпус, частково виготовлений із переробленої кавової гущі, що виділяє тонкий аромат напою.

Нещодавно представлений Xiaomi Civi 5 Pro привернув увагу не тільки флагманським "залізом" і конкурентним цінником, а й унікальною особливістю, якою не може похвалитися жоден інший смартфон на ринку.

Крім чотирьох базових відтінків, виробник випустив особливу версію Ice Americano, де корпус частково виготовлено з переробленої кавової гущі, що виділяє "тонкий аромат напою", пише Android Authority.

Телефон також відрізняється від стандартних варіантів наявністю металевої рамки золотистого кольору.

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В іншому Civi 5 Pro продовжує тенденцію серії Xiaomi Civi з випуску тонких і легких флагманів з камерами Leica. Товщина девайса становить 7,45 мм, а версія з ароматом кави важить 181 грам. Інші моделі важать трохи більше – 184 грами.

Що стосується технічних характеристик, пристрій оснащений процесором Snapdragon 8s Gen 4, оперативною пам'яттю об'ємом 12 або 16 ГБ стандарту LPDDR5X і живиться від батареї 6000 мАг із зарядкою 67 Вт. Основна камера Leica складається з трьох модулів з датчиками роздільною здатністю 50, 50 і 12 Мп (передбачений телеоб'єктив з ЕФР 60 мм). Спереду розташована фронтальна камера 50 МП з автофокусом.

Смартфон коштує в Китаї від 2999 юанів (~17 000 грн). На глобальному ринку він може з'явитися під ім'ям Xiaomi 15 Lite.

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