Безкоштовний тиждень триватиме до 2 грудня.

Electronic Arts запустила тижневий безкоштовний доступ до Battlefield 6 - він стартував 25 листопада і триватиме до 2 грудня.

Компанія обіцяла, що спробувати гру можна буде без купівлі, але механізм доступу виявився незвичним: на сторінці Battlefield 6 у Steam немає кнопки спробувати безкоштовно.

Щоб відкрити пробну версію, потрібно запускати Battlefield Redsec - безкоштовний королівський режим. Через нього гравці отримують доступ до трьох мультиплеєрних карт: Siege of Cairo, Eastwood і Blackwell Fields. Це повноцінні мережеві режими з BF6, а не окрема демо-версія.

EA також додала короткі пояснення до всіх режимів, доступних у рамках пробної версії. В описах розібрані базові правила і поради щодо гри, розраховано на тих, хто вперше стикається із серією.

Весь зароблений прогрес за цей тиждень переноситься в повну версію. Також Battlefield 6 бере участь у розпродажі до Чорної п'ятниці в Steam - ціна знижена до 1444 гривень. Навіть якщо купувати BF6 не планується, Redsec залишиться доступний безкоштовно і після закінчення періоду.

Раніше ми розповідали, що платне радіо в Battlefield 6 викликало лють гравців. Безкоштовно доступні тільки "загальні радіостанції", де звучить музика різних жанрів, але без гучних хітів і відомих виконавців.

