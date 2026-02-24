У Steam стартував 'Фестиваль новинок' з сотнями безкоштовних демоверсій

У цифровому магазині Steam стартував черговий фестиваль – "Next Fest". Геймерам доступні для проходження сотні безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.
Захід триватиме один тиждень і закінчиться 2 березня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком пробних версій ігор можна на сторінці фестивалю в Steam. Проєкти вже відсортовані за жанрами, візуальним стилем і вашими уподобаннями.
Деякі з доступних демоверсій:
- Denshattack! – гра про скейтбординг, заточена під трюки на швидкісних трасах, тільки замість дошки – поїзд;
- ZERO PARADES: For Dead Spies – шпигунський рольовий політичний детективний трилер від видавця Disco Elysium;.
- Titanium Court – гібрид головоломки "match-3" і тактичної RPG: спочатку збираєш ресурси на полі, потім використовуєш їх у бою;
John Carpenter's Toxic Commando Demo – кооперативний зомбі-екшен в дусі Left 4 Dead;
- Atre: Dominance Wars – 4X-стратегія, де ви не просто розвиваєте цивілізацію, але і можете піднятися до бога, керуючи унікальними расами і магією;
- Shutter Story – хоррор-гра з механікою аналізу фотографій і відеозаписів, де кожне рішення впливає на долю героїв;
- Wild Blue Skies – духовний спадкоємець культової, але забутої серії Star Fox;
- ZeroSpace – науково-фантастична RTS з кооперативними місіями і масштабними космічними битвами;
- Tombwater – 2D souls-like в сеттингу Дикого Заходу;
Компанія Valveзаздалегідь розкрила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.
