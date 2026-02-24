У Steam стартував 'Фестиваль новинок' з сотнями безкоштовних демоверсій

У цифровому магазині Steam стартував черговий фестиваль – "Next Fest". Геймерам доступні для проходження сотні безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.

Захід триватиме один тиждень і закінчиться 2 березня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком пробних версій ігор можна на сторінці фестивалю в Steam. Проєкти вже відсортовані за жанрами, візуальним стилем і вашими уподобаннями.

Деякі з доступних демоверсій:

  • Denshattack! – гра про скейтбординг, заточена під трюки на швидкісних трасах, тільки замість дошки – поїзд;
  • ZERO PARADES: For Dead Spies – шпигунський рольовий політичний детективний трилер від видавця Disco Elysium;.
  • Titanium Court – гібрид головоломки "match-3" і тактичної RPG: спочатку збираєш ресурси на полі, потім використовуєш їх у бою;

  • John Carpenter's Toxic Commando Demo – кооперативний зомбі-екшен в дусі Left 4 Dead;

  • Atre: Dominance Wars – 4X-стратегія, де ви не просто розвиваєте цивілізацію, але і можете піднятися до бога, керуючи унікальними расами і магією;
  • Shutter Story – хоррор-гра з механікою аналізу фотографій і відеозаписів, де кожне рішення впливає на долю героїв;
  • Wild Blue Skies – духовний спадкоємець культової, але забутої серії Star Fox;
  • ZeroSpace – науково-фантастична RTS з кооперативними місіями і масштабними космічними битвами;
  • Tombwater – 2D souls-like в сеттингу Дикого Заходу;

Відео дня

Компанія Valveзаздалегідь розкрила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.

УНІАН зібрав 10 найкращих безкоштовних ігор в Steam прямо зараз. Free-to-play проекти представлені в найрізноманітніших жанрах: від напружених PvP-баталій до спокійних пригод для неспішного проходження.

