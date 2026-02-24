У Steam стартував 'Фестиваль новинок' з сотнями безкоштовних демоверсій

Можна, наприклад, спробувати демоверсію John Carpenter's Toxic Commando. Фестиваль закінчиться 2 березня.

У цифровому магазині Steam стартував черговий фестиваль – "Next Fest". Геймерам доступні для проходження сотні безкоштовних демоверсій майбутніх ігор.

Захід триватиме один тиждень і закінчиться 2 березня о 20:00 за Києвом. Ознайомитися з повним списком пробних версій ігор можна на сторінці фестивалю в Steam. Проєкти вже відсортовані за жанрами, візуальним стилем і вашими уподобаннями.

Деякі з доступних демоверсій:

Відео дня

Компанія Valveзаздалегідь розкрила календар усіх розпродажів і спеціальних подій у Steam на 2026 рік. Добірка включає як сезонні розпродажі, так і тематичні фестивалі для шанувальників різних жанрів.

УНІАН зібрав 10 найкращих безкоштовних ігор в Steam прямо зараз. Free-to-play проекти представлені в найрізноманітніших жанрах: від напружених PvP-баталій до спокійних пригод для неспішного проходження.

Вас також можуть зацікавити новини: