На ПК безкоштовно роздають 'середньовічну GTA' з позитивними відгуками

Магазин Epic Games Store продовжує щотижня роздавати ігри різних жанрів і масштабів. Цього разу користувачі можуть додати до особистої бібліотеки Rustler (Grand Theft Horse), яка отримала визнання серед певної аудиторії.

Rustler (Grand Theft Horse) – екшен з видом зверху, яку в народі охрестили "середньовічною GTA". У грі потрібно виконувати божевільні квести, красти коней, битися з лицарями, грабувати селян і так далі.

Реліз Rustler відбувся в 2021 році. У Steam гра отримала понад 1000 відгуків від користувачів, 79% з яких позитивні. У них хвалять різноманітні та цікаві завдання та ефективну адаптацію оригінальної механіки з GTA. Діалоги цікаві та веселі, але такий гумор сподобається не всім.

Забрати Rustler в Epic Games Store можна протягом тижня – до четверга, 29 січня, 18:00 за київським часом. Наступного разу безкоштовною стане Definitely Not Fried Chicken.

Тим часом в PS Plus стартувала безкоштовна роздача Resident Evil Village і ще восьми ігор. Це поповнення називають одним з найбільших за останній час.

Раніше стало відомо, що Ubisoft скасувала розробку шести ігор, включаючи ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Крім того, сім ігор, які знаходяться в розробці, були відкладені.

