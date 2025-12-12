Hogwarts Legacy доступна для додавання в бібліотеку до вечора 18 грудня.

Epic Games Store вирішив зробити чудовий подарунок користувачам. До вечора 18 грудня в магазині можна безкоштовно забрати екшен-RPG Hogwarts Legacy з відкритим світом.

Дії розгортаються у вікторіанській Англії кінця XIX століття - задовго до народження Гаррі Поттера і Волан-де-Мора. Hogwarts Legacy поєднує дослідження знайомих і нових локацій із системою розвитку персонажа, а геймплей містить у собі багато заклинань, катання на мітлі й розв'язання головоломок.

У центрі сюжету - студент (або студентка) Гоґвортса, який володіє ключем до стародавньої форми магії, здатної зруйнувати магічний світ. У процесі проходження гравцям доведеться битися з темними магами і визначити долю чарівного співтовариства. Ну і, звісно ж, старанно вчитися в Гоґвортсі та заводити нових друзів.

Всупереч скандалам і бойкотам у соцмережах, Hogwarts Legacy стала одним із головних релізів 2023 року і була продана накладом у 25+ млн копій. Середня оцінка на Metacritic - 84 бали зі 100. Раніше Warner Bros заявили, що вже працюють над сиквелом Hogwarts Legacy - "одним з основних пріоритетів компанії".

Забрати Hogwarts Legacy в Epic Games Store можна до 18 грудня. Після додавання в бібліотеку гра залишиться в акаунті назавжди. Що даруватимуть наступного тижня, невідомо.

