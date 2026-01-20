У PS Plus стартувала безкоштовна роздача Resident Evil Village та ще восьми ігор

Разом з тим з'явився попередній список ігор, які покинуть підписку в лютому 2026 року.

Передплатникам сервісу PlayStation Plus Extra і PlayStation Plus Premium стали доступні ігри із січневої добірки. Серед тайтлів можна побачити такі хіти, як Resident Evil Village та Like a Dragon: Infinite Wealth.

Крім того, підписники сервісів можуть без додаткової плати пограти в:

Expeditions: A MudRunner Game | PS5, PS4;

A Quiet Place: The Road Ahead | PS5;

Darkest Dungeon II | PS5, PS4;

The Exit 8 | PS5, PS4;

Art of Rally | PS5, PS4;

A Little to the Left | PS5, PS4;

Ridge Racer | PS5, PS4.

Це поповнення називають одним з найбільших за останній час – раніше підписникам базового тарифу PS Plus стали доступні Need for Speed Unbound і ремейк Disney Epic Mickey.

Крім того, Sony розкрила ігри, які зовсім скоро прибере з бібліотеки підписок PS Plus Extra/Premium. У лютому 2026 року каталог покинуть дев'ять тайтлів, включаючи WWE 2K25, The Ascent і SaGa Frontier Remastered.

Тим часом в PS Store триває новорічний розпродаж. На знижки пішли багато гучних хітів, включаючи Kingdom Come: Deliverance 2, Battlefield 6, Baldur's Gate 3 і Silent Hill F.

Раніше ми розповідали, що Sony вважає, що Playstation 5 тільки в середині життєвого циклу. Компанія планує й надалі підтримувати консоль, а це означає, що, можливо, чекати виходу Playstation 6 доведеться ще довго.

