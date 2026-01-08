На ПК безкоштовно роздають одну з найкращих ігор у своєму жанрі з 300 тис. відгуків

Цифровий магазин Epic Games Store запустив роздачу чергової гри. Протягом тижня (до вечора 15 січня 2026 року) геймери можуть поповнити свої бібліотеки барвистою грою в жанрі tower defense Bloons TD 6.
Гравцям треба організувати оборону, використовуючи мавп, поліпшення, героїв і здібності, щоб відбити атаку повітряних кульок, які рухаються по карті за заданими маршрутами. Bloons TD 6 підтримує як одиночну, так і кооперативну гру для двох-чотирьох гравців.
Гра має найвищі оцінки (понад 330 тис. відгуків в Steam, 97% з яких позитивні) і входить до числа найкращих представників жанру. Гра чудово підійде як для тих, хто хоче просто розслабитися, так і для охочих витратити 100+ спроб на один рівень, оптимізуючи свій білд.
Забрати Bloons TD 6можнаяк в клієнті EGS, так і на офіційному сайті магазину в браузері. Акція триватиме до 15 січня, 18:00 за Києвом. Потім магазин почне роздавати щось інше.
Тим часом в Steam безкоштовно роздають гру зі 100% позитивних відгуків. Це аркадний гоночний платформер, в якому гравець керує хом'яком, що мчить по трасах всередині кулі.
Раніше надійний інсайдер підтвердив розробку ремейків Fallout 3 і Fallout: New Vegas. Офіційна презентація проектів може відбутися вже в кінці січня в рамках Xbox Showcase.