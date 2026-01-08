На ПК безкоштовно роздають одну з найкращих ігор у своєму жанрі з 300 тис. відгуків

Йдеться про "баштовий захист" Bloons TD 6.

Цифровий магазин Epic Games Store запустив роздачу чергової гри. Протягом тижня (до вечора 15 січня 2026 року) геймери можуть поповнити свої бібліотеки барвистою грою в жанрі tower defense Bloons TD 6.

Гравцям треба організувати оборону, використовуючи мавп, поліпшення, героїв і здібності, щоб відбити атаку повітряних кульок, які рухаються по карті за заданими маршрутами. Bloons TD 6 підтримує як одиночну, так і кооперативну гру для двох-чотирьох гравців.

Гра має найвищі оцінки (понад 330 тис. відгуків в Steam, 97% з яких позитивні) і входить до числа найкращих представників жанру. Гра чудово підійде як для тих, хто хоче просто розслабитися, так і для охочих витратити 100+ спроб на один рівень, оптимізуючи свій білд.

Відео дня

Забрати Bloons TD 6можнаяк в клієнті EGS, так і на офіційному сайті магазину в браузері. Акція триватиме до 15 січня, 18:00 за Києвом. Потім магазин почне роздавати щось інше.

Тим часом в Steam безкоштовно роздають гру зі 100% позитивних відгуків. Це аркадний гоночний платформер, в якому гравець керує хом'яком, що мчить по трасах всередині кулі.

Раніше надійний інсайдер підтвердив розробку ремейків Fallout 3 і Fallout: New Vegas. Офіційна презентація проектів може відбутися вже в кінці січня в рамках Xbox Showcase.

Вас також можуть зацікавити новини: