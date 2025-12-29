Viewfinder стала лауреатом низки різних премій, зокрема "Найкраща інді".

Магазин Epic Games Store продовжує радувати своїх користувачів безкоштовними іграми. Протягом доби геймери можуть поповнити свої бібліотеки незвичайною просторовою головоломкою Viewfinder.

У розпорядженні гравця є фотоапарат. З його допомогою можна робити знімки, які потім стають частиною оточення, і таким способом розв'язувати головоломки та долати перешкоди. На основі цього концепту і побудований весь геймплей.

Гра відносно нова – вийшла влітку 2023 року. Viewfinder стала лауреатом безлічі різних премій, зокрема "Найкраща інді-гра", а також отримала дуже позитивні відгуки в Steam – 92%. Дехто з тих, хто пройшов, пише, що гра "підриває мозок".

Відео дня

Що користувачам магазину подарують завтра, поки невідомо. Раніше гравці могли додати до бібліотеки рогалик Jotunnslayer: Hordes of Hel, хоррор The Callisto Protocol, рольову гру Disco Elysium: The Final Cut та інші хороші ігри. Акція закінчиться 31 грудня.

Нагадаємо, у Steam, EGS та інших онлайн-магазинах просто зараз проходить масштабний зимовий розпродаж. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше 100 грн.

Вас також можуть зацікавити новини: