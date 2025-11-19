Тепер у Fortnite з'являться ігри на Unity.

На конференції Unite 2025 у Барселоні Unity запросила на сцену главу Epic Games Тіма Суїні, і разом компанії оголосили про партнерство. Ця співпраця об'єднує два найпопулярніші ігрові рушії - Unity та Unreal Engine.

За словами Суїні, він обговорив із гендиректором Unity Меттью Бромбергом спільну мету - розвиток відкритих цифрових платформ. Першим кроком стане поява нового набору SDK для внутрішньоігрових покупок Unity всередині Unreal Engine.

Розробники зможуть використовувати цей API для кросплатформених транзакцій, що особливо актуально після судових процесів Epic з Google і Apple.

Але головне, що Fortnite відкриється для ігор, створених на Unity. Уже 40% ігрового часу в Fortnite припадає на проєкти сторонніх розробників, і ці автори заробляють сотні мільйонів доларів на рік усередині цієї економіки.

Суїні зазначив, що завдяки новій мережевій технології Unity, яка дає змогу підключати зовнішні рушії через спеціальний протокол, розробники на Unity зможуть публікувати свої ігри просто всередині Fortnite.

