Проєкт анонсують в поточному році і можуть випустити вже в наступному.

Один з найнадійніших інсайдерів в ігровій індустрії Том Хендерсон продовжує ділитися невеликими розслідуваннями. Цього разу він дізнався секретну інформацію про нову частину Metro від українських розробників з 4А Games. Шутер може вийти вже в наступному році.

Інсайдер поділився деталями продовження франшизи на своєму сайті Insider Gaming. Джерела Хендерсона повідомили, що нову Metro вже можна пройти від початку і до кінця. Тобто існує повноцінна збірка, яка буде обростати "м'ясом". Надалі 4А Games займеться доопрацюванням механік і деталей, а також поліруванням. Інформатор припускає, що шутер представлять вже в поточному році з вікном релізу в 2024-му.

Про саме продовження Metro Хендерсон теж розповів. Проходження почнеться з подій уві сні головного героя Артема, після якого він прокинеться на своїй оперативній базі. Геймплей створений за канонами попередніх частин і включає перестрілки, елементи скритності, поліпшення зброї, збір ресурсів та інше.

Відео дня

Нагадаємо, наприкінці січня 4А Games розповіла, як війна в Україні вплинула на сюжет нової частини серії: "Всі теми Metro — конфлікт, влада, політика, тиранія, репресії — тепер є частиною нашого повсякденного життя. Тому ми приймаємо їх і вплітаємо в гру з новою метою".

Нова частина Metro: що відомо

Про гру вперше згадали в серпні 2019 року. Так як 4А Games належить шведському холдингу Embracer Group, про проект розповіли в рамках фінансового звіту компанії.

Деталей нової Metro поки майже немає. За сценарій шутера відповідав російський письменник і автор книг "Метро" Дмитро Глуховський, але чи співпрацює 4A Games з ним зараз, невідомо. Гра також вперше в серії обзаведеться мультиплеєром.

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