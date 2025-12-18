Відомий своїми точними прогнозами інсайдер Reece "Kiwi Talkz" Reilly поділився важливою інформацією про статус розробки The Elder Scrolls 6. За його даними, гру не варто чекати раніше 2028 року, а найімовірнішим вікном виходу він називає 2029-й.
Студія-розробник Bethesda не поспішає розкривати дату релізу, побоюючись повторення негативного ефекту від занадто раннього анонсу. Перший тизер TES 6 був показаний ще в 2018 році, і відтоді компанія воліє діяти максимально обережно.
Інсайдер пророкує грі долю Metroid Prime 4. На його думку, вона буде добре продаватися, але не отримає захоплених відгуків преси та гравців.
У листопаді 2025 року голова Bethesda Game Studios Тодд Говард поділився новинами щодо статусу The Elder Scrolls 6, сказавши, що гра перебуває в активній розробці та є "щоденною роботою" студії. При цьому він визнав, що перерва між частинами серії виявилася занадто великою. З моменту виходу Skyrim минуло вже 14 років.
Якщо вірити попереднім витокам, дія гри відбуватиметься в провінції Тамріеля під назвою Хаммерфелл та в Хай-Році. Підзаголовок у TES 6 буде відповідним – Hammerfell. Гра буде більш імерсивною, ніж "Скайрім", а виснажливих завантажень начебто не буде.
Нагадаємо, цієї весни Bethesda випустила ремастер TES: Oblivion – через 19 років після виходу оригінальної версії. У грі покращили графіку та освітлення, додали підтримку 4K і віддзеркалень, а також переробили деякі механіки на кшталт стрільби з лука.