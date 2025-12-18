Є велика ймовірність, що реліз відбудеться тільки у 2029-му, більш ніж через десять років після анонсу на E3 2018.

Відомий своїми точними прогнозами інсайдер Reece "Kiwi Talkz" Reilly поділився важливою інформацією про статус розробки The Elder Scrolls 6. За його даними, гру не варто чекати раніше 2028 року, а найімовірнішим вікном виходу він називає 2029-й.

Студія-розробник Bethesda не поспішає розкривати дату релізу, побоюючись повторення негативного ефекту від занадто раннього анонсу. Перший тизер TES 6 був показаний ще в 2018 році, і відтоді компанія воліє діяти максимально обережно.

Інсайдер пророкує грі долю Metroid Prime 4. На його думку, вона буде добре продаватися, але не отримає захоплених відгуків преси та гравців.

У листопаді 2025 року голова Bethesda Game Studios Тодд Говард поділився новинами щодо статусу The Elder Scrolls 6, сказавши, що гра перебуває в активній розробці та є "щоденною роботою" студії. При цьому він визнав, що перерва між частинами серії виявилася занадто великою. З моменту виходу Skyrim минуло вже 14 років.

Якщо вірити попереднім витокам, дія гри відбуватиметься в провінції Тамріеля під назвою Хаммерфелл та в Хай-Році. Підзаголовок у TES 6 буде відповідним – Hammerfell. Гра буде більш імерсивною, ніж "Скайрім", а виснажливих завантажень начебто не буде.

Нагадаємо, цієї весни Bethesda випустила ремастер TES: Oblivion – через 19 років після виходу оригінальної версії. У грі покращили графіку та освітлення, додали підтримку 4K і віддзеркалень, а також переробили деякі механіки на кшталт стрільби з лука.

