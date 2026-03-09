Skyrim, FIFA і Silent Hill: названо 12 фіналістів Зали слави відеоігор у 2026 році

Національний музей ігор (The Strong National Museum of Play) оголосив 12 ігор-фіналістів, які претендують на внесення до Зали слави відеоігор у 2026 році. До цього списку щорічно потрапляють проєкти, які мали значний вплив на індустрію або масову культуру, пише GameSpot.
У нинішньому переліку 12 проєктів різних епох – від аркадної класики 80-х до сучасних онлайн-хітів та мобільних феноменів. Список формувався з урахуванням відгуків гравців, проте остаточне рішення прийматиме журі. Імена нових учасників Зали слави оголосять 7 травня.
Номінанти на потрапляння до Зали слави відеоігор за 2026 рік
- Angry Birds. Мобільнагра фінської студії Rovio Entertainment вийшла у 2009 році й стала світовим хітом, набравши мільярди завантажень. У 2023 році компанію і права на франшизу придбала Sega.
- Dragon Quest. КласичнаRPG 1986 року від Chunsoft, відома своїм сюжетом і музикою. Гра мала великий вплив на розвиток жанру і на такі проєкти, як Final Fantasy.
- FIFA. Футбольнийсимулятор від EA Sports, що вийшов у 1993 році. Хоча пізніше компанія припинила співпрацю з FIFA, серія продовжила існування під брендом EA Sports FC.
- Frogger. Аркаднийхіт від Konami. Гравець керує жабою, яка повинна перетнути жваве шосе і річку. Зараз це одна з найбільш знакових і впізнаваних відеоігор всіх часів.
- Galaga. Космічнийаркадний шутер – продовження Galaxian. Гра отримала безліч портів на ПК, консолі та мобільні пристрої.
- League of Legends. MOBA-гравід Riot Games починалася як фанатський проект, але з часом стала глобальним кіберспортивним феноменом з мільйонами гравців по всьому світу.
- Mega Man. Платформенний екшен від Capcom, що вперше вийшов на NES. Франшиза отримала безліч продовжень і розійшлася тиражем понад 44 млн копій.
- PaRappa the Rapper. Одна з перших ритм-ігор від студії NanaOn-Sha і видавця Sony Interactive Entertainment. Проект надихнув цілий жанр музичних ігор, включаючи Guitar Hero і Rock Band.
- RuneScape. Онлайн-MMORPG, запущена в 2001 році. За цей час в грі було створено понад 300 млн акаунтів, а користувачі підключалися з 150 країн.
- Silent Hill. Хорор від Konami, який став культовим завдяки похмурій атмосфері, 3D-графіці та незвичайній камері. Франшиза отримала багато сиквелів та екранізацій.
- The Elder Scrolls V: Skyrim. Рольова гра Bethesda, що стала одним з найуспішніших RPG-проєктів. Гра вийшла у 2011 році і була перенесена практично на всі сучасні платформи. Продовження – The Elder Scrolls VI – поки знаходиться в розробці.
- Tokimeki Memorial. Ще один проєкт від Konami. Гра допомогла популяризувати жанр dating sim, але офіційно так і не була випущена за межами Японії.
Раніше цього тижня Microsoft офіційно анонсувала наступний Xbox. Пристрій має робочу назву Project Helix: він зможе запускати ігри як з Xbox, так і з ПК.
А в Steam з'явився новий великий хіт – Slay the Spire 2. Сиквел відомого карткового рогалика привернув понад 500 тисяч гравців і злетів на перше місце в списку найбільш продаваних ігор.