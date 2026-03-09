Skyrim, FIFA і Silent Hill: названо 12 фіналістів Зали слави відеоігор у 2026 році

Переможців оголосять у травні.

Національний музей ігор (The Strong National Museum of Play) оголосив 12 ігор-фіналістів, які претендують на внесення до Зали слави відеоігор у 2026 році. До цього списку щорічно потрапляють проєкти, які мали значний вплив на індустрію або масову культуру, пише GameSpot.

У нинішньому переліку 12 проєктів різних епох – від аркадної класики 80-х до сучасних онлайн-хітів та мобільних феноменів. Список формувався з урахуванням відгуків гравців, проте остаточне рішення прийматиме журі. Імена нових учасників Зали слави оголосять 7 травня.

Номінанти на потрапляння до Зали слави відеоігор за 2026 рік

Angry Birds . Мобільнагра фінської студії Rovio Entertainment вийшла у 2009 році й стала світовим хітом, набравши мільярди завантажень. У 2023 році компанію і права на франшизу придбала Sega.

Dragon Quest. КласичнаRPG 1986 року від Chunsoft, відома своїм сюжетом і музикою. Гра мала великий вплив на розвиток жанру і на такі проєкти, як Final Fantasy.

FIFA. Футбольнийсимулятор від EA Sports, що вийшов у 1993 році. Хоча пізніше компанія припинила співпрацю з FIFA, серія продовжила існування під брендом EA Sports FC.

Frogger . Аркаднийхіт від Konami. Гравець керує жабою, яка повинна перетнути жваве шосе і річку. Зараз це одна з найбільш знакових і впізнаваних відеоігор всіх часів.

Galaga. Космічнийаркадний шутер – продовження Galaxian. Гра отримала безліч портів на ПК, консолі та мобільні пристрої.

League of Legends. MOBA-гравід Riot Games починалася як фанатський проект, але з часом стала глобальним кіберспортивним феноменом з мільйонами гравців по всьому світу.

Mega Man . Платформенний екшен від Capcom, що вперше вийшов на NES. Франшиза отримала безліч продовжень і розійшлася тиражем понад 44 млн копій.

PaRappa the Rapper . Одна з перших ритм-ігор від студії NanaOn-Sha і видавця Sony Interactive Entertainment. Проект надихнув цілий жанр музичних ігор, включаючи Guitar Hero і Rock Band.

RuneScape . Онлайн-MMORPG, запущена в 2001 році. За цей час в грі було створено понад 300 млн акаунтів, а користувачі підключалися з 150 країн.

Silent Hill . Хорор від Konami, який став культовим завдяки похмурій атмосфері, 3D-графіці та незвичайній камері. Франшиза отримала багато сиквелів та екранізацій.

The Elder Scrolls V: Skyrim . Рольова гра Bethesda, що стала одним з найуспішніших RPG-проєктів. Гра вийшла у 2011 році і була перенесена практично на всі сучасні платформи. Продовження – The Elder Scrolls VI – поки знаходиться в розробці.

Tokimeki Memorial . Ще один проєкт від Konami. Гра допомогла популяризувати жанр dating sim, але офіційно так і не була випущена за межами Японії.

