Bethesda офіційно представила The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, оновлену версію культової RPG 2006 року.

Ремастер уже вийшов на ПК, Xbox Series, Playstation 5 і доступний у Game Pass. Ціна стандартного видання - 1800 гривень, ціна Deluxe видання з новою(!) бронею для коня - 2200 гривень.

На презентації показали геймплей і підтвердили, що до гри увійшли всі великі доповнення, включно з Shivering Isles і Knights of the Nine, а також добірка міні-DLC.

Візуально Oblivion серйозно змінився: поліпшені ефекти, перероблене освітлення, нова анімація, апгрейд текстур і інтерфейсу. Геймплей теж підтягнули під сучасні стандарти, зберігши дух оригіналу, зберігши, як кажуть розробники, дух оригіналу. Також підтвердилися чутки про використання Unreal Engine 5 і змінену боївку.

А ось системні вимоги виявилися не такими щадними, як можна було очікувати від гри на базі старого проекту:

Мінімальні системні вимоги

ОС: Windows 10 64-bit

Процесор: AMD Ryzen 5 2600X / Intel Core i7-6800K

ОЗП: 16 GB

Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 / NVIDIA GeForce 1070 Ti

DirectX: 12

Місце на диску: 125 GB

Рекомендовані системні вимоги

ОС: Windows 10 64-bit

Процесор: AMD Ryzen 5 3600X / Intel Core i5-10600K

ОЗП: 32 GB

Відеокарта: AMD Radeon RX 6800XT / NVIDIA RTX 2080

DirectX: 12

Місце на диску: 125 GB

Тепер залишається головне питання: чи достатньо цього апгрейда, щоб знову пірнути в Сіроділ? Чи розумніше дочекатися Skyblivion, над яким моддери працюють не перший рік?

Ну, тепер можна далі чекати The Elder Scrolls 6. Нещодавно колишній аніматор Bethesda розповів, що компанія навряд чи розширюватиме штат заради нової частини "Сувоїв".

