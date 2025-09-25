Багато хто вважає, що продовження Hades вийшло в рази крутішим за оригінал, який став "Грою року" у 2020-му.

Учора журналісти поділилися оглядами Hades 2. Продовження знаменитого "рогалика" нині не тільки перевершило за оцінками попередника, а й стало найвисокооціненішою новинкою 2025 року (серед оригінальних ігор), звернули увагу в GamesRadar.

Середній бал гри на агрегаторі Metacritic склав 94 зі 100, випередивши попереднього лідера Clair Obscur: Expedition 33 на 1 бал. Третє місце поділили Blue Prince і Hollow Knight: Silksong з 92 балами, четверте – Split Fiction і Donkey Kong Bananza (по 91 балу).

Оновлені версії Legend of Zelda: Tears of the Kingdom і Breath of the Wild для Nintendo Switch 2 посідають два перших місця відповідно, але в перегонах за звання GOTY-2025 вони, звісно, участі не братимуть.

Відео дня

Оглядачі сміливо називають Hades 2 найкращим представником жанру за останні кілька років, вихваляючи кожен аспект – від арт-стилю та музики до глибокого й варіативного геймплею. Деякі ЗМІ стверджують, що розробникам вдалося в усьому перевершити першу частину.

Hades 2 був у ранньому доступі майже півтора року, але він закінчується вже сьогодні. Повноцінний реліз відбудеться 25 вересня на ПК і Nintendo Switch о 19:00 за Києвом. На інших платформах вона, ймовірно, з'явиться тільки у 2026-му.

В українському регіоні Steam ціна на гру одна з найнижчих і становить лише 460 грн. При цьому розробники підтвердили, що не підвищуватимуть ціну після повноцінного релізу. Офіційна українська локалізація додається.

Сюжет Hades 2 заснований на давньогрецькій міфології. Головною героїнею стала Меліноя, сестра Загрея, протагоніста першої частини. Вона полює на титана Кроноса, а під час своєї подорожі зустрічає різних богів, які їй допомагають.

Раніше Supergiant Games оголосила, що в релізній версії 1.0 "рогалик" отримає систему досягнень і справжню кінцівку, яка завершить історію Меліної.

Вас також можуть зацікавити новини: