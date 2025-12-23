Sony запустила в магазині PlayStation Store великий розпродаж, присвячений прийдешнім святам. Обіцяють знижки до 75% на понад 6 тисяч ігор, інді та AAA, та інших товарів для PS4 й PS5
На знижки пішло багато гучних хітів, зокрема Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, Battlefield 6, Baldur's Gate 3 і Silent Hill F. Акція триватиме до 22 січня. При цьому перша хвиля знижок завершиться вже 8 січня, і їй на зміну прийдуть інші тайтли.
Список деяких ігор, які можна вигідно купити в PS Store:
- Clair Obscur: Expedition 33 - 1119 грн (знижка 20%)
- Hollow Knight: Silksong - 519 грн (знижка 20%)
- Death Stranding 2 - 1649 грн (знижка 20%)
- SILENT HILL f - 1390 грн (знижка 40%)
- Elden Ring Nightreign - 899 грн (знижка 25%)
- Kingdom Come: Deliverance 2 - 999 грн (знижка 40%)
- The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 1205 грн (знижка 33%)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1439 грн (знижка 20%)
- Battlefield 6 - 1679 грн (знижка 30%)
- ARC Riders - 1189 грн (знижка 15%)
- Assassin's Creed Shadows - 1149 грн (знижка 50%)
- It Takes Two - 279 грн (знижка 80%)
- Mafia: Trilogy - 359 грн (знижка 80%)
З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Між тим з 16 грудня підписникам PS Plus стала доступна груднева добірка ігор. Каталог поповнили десять ігор, включно з пригодницьким екшеном Assassin's Creed Mirage, соулслайком Wo Long: Fallen Dynasty і масштабною JRPG Granblue Fantasy: Relink.
Раніше подібний новорічний розпродаж стартував у Steam. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше 100 грн.