Загалом в акції беруть участь понад 6000 ігор і доповнень.

Sony запустила в магазині PlayStation Store великий розпродаж, присвячений прийдешнім святам. Обіцяють знижки до 75% на понад 6 тисяч ігор, інді та AAA, та інших товарів для PS4 й PS5

На знижки пішло багато гучних хітів, зокрема Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance 2, Battlefield 6, Baldur's Gate 3 і Silent Hill F. Акція триватиме до 22 січня. При цьому перша хвиля знижок завершиться вже 8 січня, і їй на зміну прийдуть інші тайтли.

Список деяких ігор, які можна вигідно купити в PS Store:

Clair Obscur: Expedition 33 - 1119 грн (знижка 20%)

Hollow Knight: Silksong - 519 грн (знижка 20%)

Death Stranding 2 - 1649 грн (знижка 20%)

SILENT HILL f - 1390 грн (знижка 40%)

Elden Ring Nightreign - 899 грн (знижка 25%)

Kingdom Come: Deliverance 2 - 999 грн (знижка 40%)

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered - 1205 грн (знижка 33%)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1439 грн (знижка 20%)

Battlefield 6 - 1679 грн (знижка 30%)

ARC Riders - 1189 грн (знижка 15%)

Assassin's Creed Shadows - 1149 грн (знижка 50%)

It Takes Two - 279 грн (знижка 80%)

Mafia: Trilogy - 359 грн (знижка 80%)

З усіма доступними знижками можна ознайомитися на сторінці акції. Між тим з 16 грудня підписникам PS Plus стала доступна груднева добірка ігор. Каталог поповнили десять ігор, включно з пригодницьким екшеном Assassin's Creed Mirage, соулслайком Wo Long: Fallen Dynasty і масштабною JRPG Granblue Fantasy: Relink.

Раніше подібний новорічний розпродаж стартував у Steam. УНІАН зібрав топ-10 хороших ігор, які можна купити дешевше 100 грн.

