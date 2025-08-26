Sony спростила процес повернення грошей за гру на Playstation

Sony спростила процес рефанду в Playstation Store / Фото - Push Square

Sony спростила одну з найболючіших процедур для гравців - повернення грошей за покупки в Playstation Store. Тепер в офіційному додатку і на сайті з'явилася окрема кнопка для оформлення рефандів.

Раніше щоб повернути гроші, доводилося зв'язуватися з чат-ботом підтримки. Процес займав час, міг тягнутися кілька днів і нерідко закінчувався відмовою.

Тепер же в історії транзакцій у користувача з'явилася нова кнопка, яка відразу запускає процедуру перевірки. Система автоматично показує, чи підходить покупка під умови повернення.

Утім, вимоги залишилися колишніми і досить суворими. Повернути гру можна лише протягом 14 днів після купівлі, і лише в тому разі, якщо користувач не розпочав скачування або стримінг. Це означає, що спробувати гру і потім запросити гроші назад все ще не вийде.

