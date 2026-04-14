У Steam повернули 'знакові та культові' ігри за Warhammer 40K – ціни від 33 грн

У Steam стартував масштабний розпродаж, присвячений Warhammer 40,000. Приводом для акції стало повернення та перевидання десятків "знакових та культових" ігор за франшизою: частина з них знову з'явилася в магазині, а інші випустили вперше.

Видавництво Sneg, засноване колишніми співробітниками GOG, анонсувало колекцію Warhammer Classics. Це ініціатива, яка об'єднає низку старих ігор за мотивами всесвіту. Завдяки їй у Steam вдалося вперше додати:

Warhammer 40,000: Fire Warrior

Warhammer: Shadow of the Horned Rat

Final Liberation: Warhammer Epic 40,000

Warhammer 40,000: Chaos Gate

Warhammer 40,000: Rites of War

Warhammer: Темне пророцтво

Warhammer: Mark of Chaos – Gold Edition

Крім того, частина ігор раніше вже продавалася в Steam, але була видалена з різних причин. Завдяки зусиллям SNEG їх повернули. Йдеться про:

Space Hulk

Space Hulk: Ascension

Warhammer 40,000: Armageddon

Warhammer 40,000: Sanctus Reach

Talisman: The Horus Heresy

Talisman: Digital Classic Edition (4-те видання)

Talisman: Origins

Man O’ War: Corsair – Warhammer Naval Battles

Warhammer Quest

Warhammer Quest II: The End Times

Legacy of Dorn: Herald of Oblivion

Chainsaw Warrior

Chainsaw Warrior: Lords of Night

Відзначається, що майже всі ігри, які взяли участь в ініціативі, отримали технічні поліпшення – була значно покращена стабільність роботи, усунені збої та різні проблеми з сумісністю, які могли виникати при запуску оригіналу на сучасних комп'ютерах.

Зараз більшість релізів доступні зі знижками – до 20 квітня. За 33 грн можна купити Blood Bowl: Chaos Edition, за 159 грн – культову стратегію Warhammer 40,000: Dawn of War II.

