Це мала бути кооперативна екшен-RPG у сеттингу темного фентезі.

Thought Pennies скасувала неанонсовану гру по Warhammer через втрату фінансування від Games Workshop.

За даними видання mp1st, заснована 2020 року студія Thought Pennies працювала над мультиплатформовою кооперативною екшен-RPG за всесвітом Warhammer. Розробку вели на рушії Unreal Engine 5, а ігрова концепція мала на увазі темне фентезі з поєднанням ближнього і дальнього бою і загоном унікальних героїв.

Однак у 2023 і 2024 роках компанію наздогнали дві хвилі скорочень. Джерела стверджують, що видавець змінив стратегічний курс і відмовився від подальшої підтримки проєкту, внаслідок чого гру, так і не встигнувши отримати офіційний анонс, було закрито.

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Thought Pennies не повідомляла про повне закриття студії, але не зрозуміло, скільки співробітників залишилося після останнього раунду звільнень. Відомо, що заснував команду Тім Ернс, який раніше брав участь у розробці проєктів за Star Wars і Final Fantasy.

Скасування гри стало несподіваним ударом для фанатів Warhammer, особливо на тлі великих релізів для всесвіту, серед яких популярний екшен Warhammer 40K: Space Marine 2 і серіал Генрі Кавілла, що готується.

Раніше ми розповідали, що Sony скасувала одразу два неанонсованих проєкти, серед яких була гра-сервіс у всесвіті God of War.

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