Війна в Ірані розігнала ціни на нафту майже до чотирирічного максимуму, але це не межа

Деякі аналітики очікують подорожчання нафти марки WTI до 130 доларів за барель.

Ціни на нафту зранку 9 березня продовжили зростання, досягши найвищого рівня з середини 2022 року. Річ у тім, що деякі великі виробники скоротили постачання, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у судноплавстві через Ормузьку протоку через розширення війни США та Ізраїлю з Іраном, повідомляє Reuters.

За даними порталу investing, нафта розпочала торговельну сесію понеділка бурхливим зростанням і станом на 4:30 за київським часом вартість нафти марок WTI та Brent перевищила 119 доларів за барель. Після цього котирування дещо знищилися і станом на 10:08 за київським часом вартість нафти марки Brent зросла на 13,97 долара - до 106,66 долара за барель. Американська нафта марки WTI подорожчала на 11,13 долара за барель - до 102,03 долара за барель.

Reuters зазначає, що Ірак та Кувейт почали скорочувати видобуток нафти, оскільки війна заблокувала поставки з Близького Сходу. Аналітики очікують, що Об'єднані Арабські Емірати та Саудівська Аравія також будуть змушені скоротити видобуток, оскільки у них закінчуються сховища для зберігання нафти.

Видання додає, що зростанню цін на нафту також сприяє призначення Моджтаби Хаменеї наступником його батька Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ірану. Журналісти вважають, що це рішення свідчить про те, що через тиждень після початку конфлікту з США та Ізраїлем у Тегерані твердо залишаються при владі прихильники жорсткої лінії.

"З призначенням сина покійного Хаменеї новим лідером Ірану мета президента США Дональда Трампа щодо зміни режиму в Ірані стала складнішою", - додає аналітик з сировинних товарів Rakuten Securities Сатору Йошида.

Експерт очікує, що Іран продовжить закриття Ормузької протоки та атаки на інші нафтовидобувні країни. Він прогнозує, що вартість нафти марки WTI може подорожчати до 120-130 доларів за барель "за відносно короткий період".

2 березня в Ірані заявили про закриття Ормузької протоки. При цьому Корпус вартових ісламської революції в той же день повідомив про атаку на нафтовий танкер, який намагався пройти через Ормузьку протоку.

Війна на Близькому Сході може спричинити зростання ціни на нафту до 150 доларів за барель за два-три тижні.

