'10% колишніх ухилянтів - майбутні командири': військовий висловився про штурмовиків і СЗЧ

Середньостатистичний портрет штурмовика за останніх пару років – це людина, яка не горіла бажанням захищати свою країну.

Люди, які після самовільного залишення частини (СЗЧ), потрапляють у 1 окремий штурмовий полк воюють, як і всі інші. А середньостатистичний портрет штурмовика за останніх пару років - це "ухилянт".

Про це сказав командир 1 окремого штурмового полку (ОШП) Дмитро (Перун) Філатов в інтерв'ю радіо Свобода.

Військовий про СЗЧ

Він висловив думку, що проблема СЗЧ не має єдиного способу вирішення.

Відео дня

"Немає якогось унікального рецепту, який підходить для всіх. Кожна проблема індивідуальна, різна. Хтось втомився від піхотних боєзіткнень і командири, від яких вони пішли, вчасно не перегрупували людей на інші посади, не знайшли їм інше застосування, щоб зменшити їхнє навантаження – психоемоційне, фізичне", - розповів командир полку.

Філатов розповів, що іноді для піхотинця в сучасних умовах, особливо в цю пору року, достатньо від моменту навченості одного виходу і його вже треба замінювати, тому що його вихід може пройти не заплановано.

Філатов деталізував, що за планом солдат має вийти, виконати ударно-пошукові дії, заволодіти ділянкою місцевості, передати її підрозділам утримання і вийти.

Але, як зазначив військовий буває й так, що піхотинець приходить на ділянку місцевості для утримання, а підрозділи, які мають замінити, не можуть замінити:

"Або замінюють, він не встигає відійти від тієї позиції, а вона нищиться, і він знову повертається. І він може провести місяць в таких умовах, що віддасть 10 років здоров'я".

Про сучасних штурмовиків

Також військовий розповів про штурмовиків, які зараз воюють:

"Середньостатистичний портрет штурмовика за останніх пару років – це людина, яка не те що не горіла захищати свою країну, вона, радше, шукала варіанту, як утекти від цієї відповідальності, від такого обов'язку. Вона переховувалась, вона знаходила в своїх думках виправдання своїм діям, тобто – це "ухилянт". І от на сьогодні образ штурмовика – це "ухилянт"".

Але, як зазначив військовий, якщо людина, яка потрапила в підрозділ, пройшла курс підготовки і період адаптації, то здебільшого вона уже трансформує свою свідомість.

"Трансформує її не з точки зору патріотизму, а з точки зору усвідомлення важливості виконання тих завдань, які на неї покладаються – долею, Батьківщиною – неважливо", - пояснив Філатов і додав, що це військовий, який вже розуміє, як поводитись на полі бою, тобто, що треба виконувати для того, щоб досягти результату, перш за все, вижити.

"Він комунікує з командирами, які пройшли цей шлях. На сьогодні частина командирів рот – це теж "ухилянти" в минулому", - додав Філатов.

"З цієї маси людей, які були вчора "ухилянтами", 10% – це майбутні лідери, командири. Їхній світогляд, сприйняття, психоемоційний стан настільки трансформується, що вони самі себе не впізнають за пів року", - підкреслив військовий.

Також військовий розповів, кого на його погляд можна назвати ветераном:

"Ветераном вважається людина, яку починають поважати, яка себе проявляє на полі бою відповідним чином. Яка змогла виконати завдання, яка змогла прийти і яка дає, скажімо так, приклад іншим".

Він додав, що як правило, за період у пів року вимальовується категорія молодших командирів, сержантів.

"Тобто за пів року вже чітко виділяються люди, які є природними лідерами – вони стають сержантами. Ще десь за пів року зазвичай серед них виділяються ті, хто стає командирами взводів, а за півтора роки уже з’являються командири рот", - розповів Філатов.

Проблема СЗЧ у війську

3 березня заступник керівника Офісу президента України, бригадний генерал Павло Паліса зазначав, що СЗЧ здебільшого пов’язане з намаганням уникнути мобілізації, а не для переведення в іншу частину. При цьому він зауважував, що кожен випадок – індивідуальний.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що бійців, які повертаються з СЗЧ, відправляють у ті підрозділи, які виконують задачі на найгарячіших напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: