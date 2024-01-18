Виходу нового пристрою Valve доведеться чекати мінімум декілька років. До того моменту на ринку з'явиться Switch 2 і новий Xbox.

Минулої осені Valve випустила консоль Steam Deck з OLED-екраном. Далі компанія планує випустити другу версію своєї хітової консолі.

Користувач китайського форуму Chiphell поділився інсайдом, що змінять в пристрої, і коли він вийде. На витік звернуло увагу низка авторитетних ЗМІ, які порахували її більш ніж правдивою.

Згідно з опублікованою інформацією, Steam Deck 2 отримає OLED-дисплей з роздільною здатністю 900p і кадровою частотою 90 Гц – у оригінальної моделі LCD-екран і 720р. Також варто чекати поліпшень по яскравості в порівнянні з оригіналом.

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Консоль буде побудована на базі 6-ядерного процесора з 16 обчислювальними блоками GPU в поєднанні з пам'яттю LPDDRX5X-8533. Є припущення, що цей процесор буде використовуватися чіп на архітектурі Zen 4, який являє собою серйозне оновлення в порівнянні з Zen 2, що використовується в оригінальному Steam Deck.

Якщо вірити витоку, виходу Steam Deck 2 доведеться чекати як мінімум декілька років: він запланований на третій або четвертий квартали 2026 року. Ціна пристрою не називається, але вона буде вище в порівнянні з першою версією ($399) через більш потужне залізо.

Як очікується, в 2026-му також вийде Xbox нового покоління. Sony до того моменту зможе запропонувати тільки PlayStation 5 Pro з менш актуальним "залізом".

Нове покоління Nintendo Switch теж на підході. Свіжі чутки вказують на те, що портативна консоль отримає 120-герцовий екран і буде коштувати $400. А вийде вона вже в цьому році.

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