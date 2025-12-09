Зазначається, що це не концептуальна розробка, а серійна модель, готова до виробництва.

Lenovo продовжує дивувати незвичайними та інноваційними ноутбуками. У вересні компанія показала концепт пристрою з поворотним екраном, а тепер у мережі з'явилася інформація, що Lenovo розробляє ігровий ноутбук, оснащений розсувним OLED-екраном.

Видання Windows Latest опублікувало ексклюзивне зображення Legion Pro Rollable, у якого екран розширюється горизонтально: зі звичайного формату 16:9 у закритому положенні до ультраширокого 21:9 у разі повного розгортання, і, по суті, стає геймерським ультрашироким портативним рішенням.

Відомо, що в основі Legion Pro Rollable буде встановлено процесор Intel Core Ultra, а в якості ОС -– Windows 11. Також пристрій отримає фірмову кнопку Copilot. Точні характеристики – розмір екрана, модель відеокарти, об'єм пам'яті, роздільну здатність, частоту оновлення – поки невідомі.

Windows Latest підкреслює, що Legion Pro Rollable – це не концептуальна розробка, а серійна модель, готова до виробництва. Публічна прем'єра запланована на початок 2026 року, ймовірно, в рамках виставки CES 2026.

Напередодні найбільші виробники комп'ютерної техніки, Lenovo і Dell,заявили, що ціни на іхні ноутбуки і ПК найближчими місяцями зростуть на 15-20%. Головною причиною став глобальний дефіцит оперативної пам'яті.

Тим часом Apple готує до релізу в 2026 році бюджетну модель MacBook. Ноутбук отримає процесор від iPhone, начинку від MacBook Air, а стартова ціна складе 600-700 доларів.

