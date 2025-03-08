Масове виробництво планується розпочатися не раніше 2026 року.

Американський стартап Bolts Graphics представив, як він сам каже, "найшвидший графічний процесор з усіх існуючих" – ZEUS. За заявами компанії, він забезпечує продуктивність, яка в 10 разів обходить RTX 5090 у певних додатках.

"Зевс" може впоратися з усім: від ШІ-обчислень до рендерингу фільмів та ігор, пише XDA Developers. У нього розширюваний слот VRAM із підтримкою аж до 384 ГБайт, вражаюче низьке енергоспоживання на рівні 250 Вт і збільшений об'ємом кеш-пам'яті на чипі, що досягає 128 МБ.

На відміну від рішень, AMD, Intel і Nvidia, які використовують більш гнучкі архітектури набору команд, ZEUS ґрунтується на RISC-V ISA з відкритим кодом. Основна його спеціалізація – рендеринг із трасуванням шляху та обчислювальні робочі навантаження. Для текстурування та виведення графіки використовуються обчислювальні шейдери.

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Втім, точних бенчмарків розробник не показав, як і живих фотографій відеокарти. Компанія заявляє, що почне постачати ранній доступ до комплектів розробника наприкінці цього року, а масове виробництво планується почати до кінця 2026 року.

Серед найкращих відеокарт на ринку не так багато конкурентів, особливо якщо розглядати флагманські рішення Nvidia, як RTX 5090. AMD не так давно заявила, що відмовляється від топових відеокарт і орієнтуватиметься на бюджетного геймера.

А тим часом у Nvidia можуть бути проблеми: відеокарти AMD зайняли всі 10 місць у списку бестселерів Amazon. Дебютанти сімейства Radeon RX 9070 посіли 8 рядків у топ-10 найбільш продаваних на найбільшому торговому майданчику.

Згідно з опитуванням Steam, відеокарти Nvidia встановлені у понад 83% ПК-геймерів, тоді як частка AMD становить лише 11.49%. Прискорювачами Intel користується 5.21% геймерів.

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