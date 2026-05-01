Найбільший виробник пам'яті попередив про збереження дефіциту до 2030 року

Samsung попередила, що дефіцит оперативної пам'яті може затягнутися набагато довше, ніж передбачалося. Якщо раніше очікувалося, що ситуація почне вирівнюватися до 2026–2027 років, то тепер мова йде про більш тривалу кризу – аж до кінця десятиліття, пише Neowin.

Поточний дефіцит пам'яті вже серйозно відстає від попиту, а розрив між попитом та пропозицією продовжить зростати. Причина – стрімке зростання потреб з боку AI-компаній і дата-центрів. Їм потрібна величезна кількість пам'яті, і ці замовлення буквально "з'їдають" доступні обсяги.

У Samsung визнають, що навіть при нарощуванні виробництва ситуація не встигає стабілізуватися: будівництво нових фабрик займає роки, а попит на пам'ять продовжує посилюватися. За останніми прогнозами, розрив між пропозицією та потребами ринку у 2027 році стане ще більшим, ніж у 2026 році.

Для звичайних користувачів це означає, що техніка буде тільки дорожчати. Смартфони, ноутбуки, ігрові пристрої та інша електроніка безпосередньо залежать від вартості пам'яті, а отже зростання цін продовжиться.

Експерти нагадали, що Samsung залишається найбільшим виробником пам'яті у світі (як DRAM, так і NAND). Якщо навіть вона не може наростити випуск достатньо швидко, щоб встигнути за зростаючим попитом, то менші гравці – SK Hynix і Micron – тим більше самотужки не зможуть компенсувати дефіцит, що утворюється на ринку.

УНІАН вже розповідав, що через брак пам'яті Apple відклала випуск MacBook із сенсорним екраном, а NVIDIA вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

Вас також можуть зацікавити новини: