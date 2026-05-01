Найбільший виробник пам'яті попередив про збереження дефіциту до 2030 року

Причини ті самі – стрімке зростання попиту з боку AI-компаній та дата-центрів.

Samsung попередила, що дефіцит оперативної пам'яті може затягнутися набагато довше, ніж передбачалося. Якщо раніше очікувалося, що ситуація почне вирівнюватися до 2026–2027 років, то тепер мова йде про більш тривалу кризу – аж до кінця десятиліття, пише Neowin.

Поточний дефіцит пам'яті вже серйозно відстає від попиту, а розрив між попитом та пропозицією продовжить зростати. Причина – стрімке зростання потреб з боку AI-компаній і дата-центрів. Їм потрібна величезна кількість пам'яті, і ці замовлення буквально "з'їдають" доступні обсяги.

У Samsung визнають, що навіть при нарощуванні виробництва ситуація не встигає стабілізуватися: будівництво нових фабрик займає роки, а попит на пам'ять продовжує посилюватися. За останніми прогнозами, розрив між пропозицією та потребами ринку у 2027 році стане ще більшим, ніж у 2026 році.

Для звичайних користувачів це означає, що техніка буде тільки дорожчати. Смартфони, ноутбуки, ігрові пристрої та інша електроніка безпосередньо залежать від вартості пам'яті, а отже зростання цін продовжиться.

Експерти нагадали, що Samsung залишається найбільшим виробником пам'яті у світі (як DRAM, так і NAND). Якщо навіть вона не може наростити випуск достатньо швидко, щоб встигнути за зростаючим попитом, то менші гравці – SK Hynix і Micron – тим більше самотужки не зможуть компенсувати дефіцит, що утворюється на ринку.

УНІАН вже розповідав, що через брак пам'яті Apple відклала випуск MacBook із сенсорним екраном, а NVIDIA вперше за 30 років не випустить жодної нової відеокарти.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато брендів або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні виробники ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

