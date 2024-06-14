Приставка точно не вийде в найближчі роки, але, якщо вірити витокам і "сливам", вона варта того, щоб її дочекатися.

З наближенням "останнього етапу життєвого циклу PlayStation 5" все більше уваги приділяється виходу наступного покоління. Приставка точно не вийде найближчими роками, але, якщо вірити витокам і "сливам", вона варта того, щоб її дочекатися.

Видання Digital Trends зібрало всі відомі наразі подробиці про PlayStation 6, включно з припущеннями про дату випуску, ціну, начинку та багато іншого.

PlayStation 6 – коли вийде

Найбільша підказка щодо того, коли PS6 вийде або принаймні планувалася до виходу в якийсь момент, вказує на 2027-й. Цю інформацію взято з офіційного судового документа Microsoft у рамках придбання Activision Blizzard. У різних частинах тексту з'являються такі тези:

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Sony матиме ексклюзивний доступ до Call of Duty до 2027 року;

Sony матиме особливий доступ до Call of Duty до моменту виходу наступного покоління консолі.

Такі формулювання побічно підтверджують, що вихід PS6 відбудеться не раніше 2027 року. З урахуванням того, що PS5 вийшла через сім років після появи PS4, то припущення про реліз нової "плойки" в 2027 році здаються цілком обґрунтованими.

PlayStation 6 – ціна

Вартість PS6 неможливо оцінити з бодай мінімальним ступенем впевненості, оскільки ми не знаємо ніяких точних подробиць про її "начинку". Проте, ґрунтуючись на цінах попередніх моделей і передбачуваних характеристиках, складно уявити, що під час запуску PlayStation 6 коштуватиме менше ніж 500 доларів, а можливо, навіть досягне $600.

Для порівняння, PlayStation 5 на момент виходу восени 2020 року коштувала $500, що загалом відображає тенденцію до підвищення цін із кожним новим поколінням через збільшення продуктивності та можливостей консолей, не кажучи вже про її дефіцит у перші роки з моменту релізу.

PlayStation 6 – характеристики

Поки точні характеристики PlayStation 6 залишаються невідомими, деякі інсайди дозволяють оцінити всю потужність наступного покоління.

Наприклад, за інформацією відомого інформатора Moore's Law is Dead, Sony має намір зробити свою нову консоль "найпотужнішою на ринку". Як відомо, PlayStation 5 дещо поступається в цьому плані Xbox Series X. І хоча ця різниця проявляється не в кожній грі, є деякі проєкти, де консоль Microsoft демонструє кращу якість графіки та стабільнішу продуктивність.

Sony точно впевнена у виборі AMD як свого партнера для створення процесорів і не має планів щодо співпраці з Intel або Nvidia – джерело.

Серед ключових "фішок" PS6 згадується повноцінна підтримка роботи з трасуванням променів і трасуванням шляхів, а також просунуті можливості для роботи зі штучним інтелектом. Також, як порівняти з PS5, нова консоль обзаведеться більш сучасним SSD для мінімізації часу завантаження і збільшення загальної продуктивності.

Ще однією унікальною особливістю PS6 стане підтримка PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR). Ця технологія дасть змогу запускати ігри або з роздільною здатністю 4K зі швидкістю 120 кадрів на секунду, або з роздільною здатністю 8K при 60 кадрах. Передбачається, що спрощена версія PSSR буде реалізована в PS5 Pro, але буде повністю використана в PS6.

Якщо ці характеристики вірні, на нас чекає одна з найцікавіших у технічному плані PlayStation в історії.

З чуток, Microsoft випустить нове покоління Xbox на рік-два раніше за Sony, щоб повторити успіх Xbox 360. Ранній вихід призведе до того, що на момент виходу PS6 Microsoft зможе знизити ціну на нову консоль, щоб підтримувати конкурентоспроможність.

Водночас Nintendo вже офіційно підтвердила факт розробки наступника Switch. Наступна консоль компанії буде анонсована до березня 2025 року, а вийде вона, найімовірніше, наступної осені.

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