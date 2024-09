У продаж приставка надійде в листопаді і буде представлена у двох варіантах: з дисководом і без нього.

Компанія Sony через кілька років чуток нарешті представила на суд геймерів свою нову ігрову консоль Playstation 5 Pro, названу за аналогією з четвертою "прошкою". Дев'ятихвилинну презентацію, присвячену PS5 та інноваціям в ігрових технологіях, провів провідний архітектор консолі PS5 Марк Церні.

У своєму виступі він зазначив, що перед гравцям на останніх поколіннях доводилося обирати між продуктивністю і красою, і в 75 % випадків гравці віддають перевагу режиму продуктивності, тому перед інженерами Sony постало завдання прибрати необхідність обирати між режимами.

З цієї причини одним із головних завдань PS5 Pro є можливість надати гравцям можливість частіше грати в режимі "Продуктивність". Для цього в новій консолі будуть введені кілька поліпшень:

новий графічний процесор, на 67% потужніший, ніж у звичайній версії, який забезпечить рендеринг на 45% швидше;

просунутий рейтрейсинг у два-три рази кращий, ніж на базовій PS5;

ШІ-бібліотеку з технологією масштабування зображення, яка отримала назву Playstation Spectral Super Resolution.

Sony збільшили приріст у 28% у швидкості читання і запису в оперативну пам'ять;

PS5 Pro Game Boost, що поліпшує продуктивність ігор для PS5 і PS4 за зворотною сумісністю на PS5 Pro. Підтримується понад 8 500 тайтлів.

Жорсткий диск отримає ємність у 2 ТБ.

Всі ці нововведення дадуть змогу домогтися підвищеної частоти кадрів і зберегти високу деталізацію зображення. На презентації Церні показав порівняння в графіці, які демонстрував флагманський тайтл консолі - гра The Last of Us 2, - звернувши увагу на те, що нова приставка показує значно більше деталей і має значно чіткішу картинку.

Передбачувано Церні заявив, що PS5 Pro стане найпотужнішою консоллю, яку коли-небудь випускали Sony.

У продаж приставка надійде, як повідомлялося раніше, 7 листопада без дисковода. "Цифрова" консоль коштуватиме $700 (близько 28,8 тисяч гривень за курсом на момент написання новини), для Європи ціна становитиме 800 євро.

Попередні замовлення стартують 26 вересня. Консоль оснащена Wi-Fi 7, VRR і підтримкою 8K. Також всередині захований SSD на 2 Тб. У коробках відпускається Digital-версія PS5 Pro, але можна окремо докупити привід. Дисковод можна буде докупити окремо, як і вертикальну підставку.

