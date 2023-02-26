Окрім своєї основної функції, Wi-Fi роутери здатні виконувати масу інших доволі корисних завдань. І про них мало хто знає.

Майже кожен сьогодні має домашню мережу на основі маршрутизатора Wi-Fi. Однак, мало хто здогадується, що звичний девайс для бездротового доступу в інтернет може виконувати ряд досить корисних функцій.

Такі доповнення е лише "прокачають" вашу мережу Wi-Fi, але й зроблять її ще більш зручною при щоденному використанні. Розглянемо, на які можливості роутерів варто насамперед звернути увагу.

Корисні функції роутера, про які ви могли не знати

1. VPN

Щоб захистити себе в інформаційному просторі, користувачі звикли користуватися VPN-застосунками або розширеннями для браузера. Однак мало хто знає, що таку ж функцію може забезпечити ваш роутер. Для цього необхідно знайти надійного VPN-провайдера, який надає відповідні послуги (найчастіше це платні сервіси).

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Зазвичай підключення після цього відбувається за пару хвилин: після того, як ви отримаєте всі необхідні дані, досить зайти в інтерфейс маршрутизатора та у відповідному розділі ввести отримання інформацію. Тепер ваша реальна IP-адреса не буде видна для інших сервісів, а раніше заблоковані ресурси стануть доступні.

2. USB-порт

Найчастіше USB-порти в роутерах використовуються для підключення принтерів, але також вони можуть бути залучені для створення локального хмарного сховища або підключення додаткового джерела Інтернет-з'єднання.

3. Хмарне сховище

Для створення хмарного сховища необхідно додаткове обладнання у вигляді накопичувача. В якості такого накопичувача може виступати як стандартна флешка, так і повноцінний зовнішній жорсткий диск. Далі необхідно під'єднати всю цю справу через веб-інтерфейс, встановити параметри доступу і можна користуватися.

Дані з накопичувача будуть доступні для всіх підключених до роутера пристроїв. Таке сховище може виконувати найрізноманітніші завдання, але найбільш поширеними з них: віддалений перегляд відео через Smart TV або організація відеоспостереження.

4. Резервний Інтернет

Той же USB в роутері може виконувати роль WAN-порту. Якщо з якоїсь причини ваш провайдер не може забезпечити доступ в мережу Інтернет, то ви можете самостійно під'єднати до USB-порту модем або смартфон з налаштованим тарифом.

5. Підсилення сигналу

Ця "фішка" актуальна для тих, у кого є зайвий робочий роутер, який лише займає місце в шафі. Такий маршрутизатор без проблем впорається з роллю репітера, тобто підсилювача сигналу для великих приміщень. Систему роутерів ви можете створити бездротовим або провідним способом.

Якісний маршрутизатор має вирішальне значення для швидкого та надійного підключення до Інтернету, але спроба вибрати оптимальний може бути складною та виснажливою. УНІАН розповів про нюанси, на які слід звернути увагу при виборі.

Також ми ділилися порадам, як прискорити домашній Wi-Fi до максимуму. Вони актуальні як для власників великих приватних будинків, так і жителям квартир з товстими стінами.

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