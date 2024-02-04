Ця помилка присутня в Windows 10 і 11.

У мережі з'явилася інформація про цікавий баг ОС Windows, який призводить до некоректної роботи комп'ютера. Все, що для цього необхідно – змінити системний час операційної системи.

Як повідомляє видання MyDrivers, відповідний експеримент провів блогер-ентузіаст. Він змінив дату в налаштуваннях на 1 грудня 10 000 року. Оскільки штатними засобами це не зробити, блогер використовував спеціалізовану команду і відредагував файл запуску ОС.

Після цього системний годинник зупинилися, а сама операційна система почала поводитися некоректно. Незважаючи на те, що завантаження процесора становило лише 35%, автору не вдалося відкрити жодного елемента на панелі завдань. Меню "Пуск"зависало, не запускався жодний додаток, включаючи "Диспетчер завдань"і "Провідник".

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А через нетривалий час комп'ютер помер остаточно, переставши відповідати на будь-які запити. Деякі користувачі згадали "проблему 2000 року" або "Y2K-баг", коли багато комп'ютерних систем перестали працювати через проблему з датою.

Раніше стало відомо, що майже на всіх клавіатурах, в тому числі ноутбучних, вперше за 30 років з'явиться нова клавіша. Вона замінить "Windows" і буде відкривати вбудованого в Windows ШІ-помічника.

А тим часом вже у 2024 році дебютує Windows 12. При цьому, якщо вірити новій інформації, наступна "вінда" вийде раніше, ніж очікувалося: можливо, вже в середині року. Джерела стверджують, що вона буде по-справжньому "революційною".

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