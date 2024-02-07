Модель поставляється з IPS-екраном на 23,8 дюйма і підтримує кадрову частоту 100 Гц.

Компанія Xiaomi поповнила свій асортимент моніторів новою доступною моделлю A24i (P24FBA-RAGL). Це перейменована Redmi Display A24 для глобального ринку, яка підійде як для офісного використання, так і для відеоігор, пише Gizmochina.

Монітор пропонує 23,8-дюймову IPS-панель з роздільною здатністю 1080p, 99% охоплення колірного простору sRGB, яскравість 250 ніт і час відгуку 6 мс. Частота оновлення становить 100 Гц – у звичайних моніторів, нагадаємо, вона 60 Гц.

Серед інших особливостей – технологія Low Blue Light, яка зменшує інтенсивність шкідливого синього випромінювання від підсвічування і знижує навантаження на очі під час тривалого використання. Для підключення до комп'ютера є роз'єми HDMI і Displayport 1.4, також монітор поставляється з регульованою по нахилу підставкою.

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Monitor A24i вже з'явився в каталозі на глобальному сайті Xiaomi, але точна ціна поки не розголошується. Redmi Display A24 вийшов за 499 юанів (~2500 грн), тому навряд чи ціна буде набагато вище.

Раніше в 2024 році Xiaomi вже випустила найдешевший роутер на сьогодні з підтримкою Wi-Fi 7. Скоро на ринку з'явиться багато пристроїв з підтримкою нового стандарту Wi-Fi – і для них знадобиться відповідний роутер.

Підбір монітора для комп'ютера – це завжди непросто. А якщо це ігровий – тим паче. Авторитетні експерти з ютуб-каналу Hardware Unboxed поділилися своєю думкою про найкращі ігрові монітори на сьогодні.

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