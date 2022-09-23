Безкоштовна утиліта дозволяє відстежувати рівень заряду акумулятора, оповіщення із застосунків, а також управляти плеєром.

Тепер Dynamic Island може бути на будь-якому Android-смартфоні. У магазині застосунків для Android з'явилася програма DynamicSpot, що копіює анімації вирізу в iPhone 14 Pro і 14 Pro Max.

"Острівець" показує повідомлення і дозволяє управляти плеєром. При цьому, на відміну від оригінального Dynamic Island, всі функції всередині DynamicSpot є налаштованими.

В налаштуваннях можна відкалібрувати розмір панелі, радіус заокруглення її кутів і відступ від верхньої частини екрана, а також вибрати застосунки, оповіщення від яких будуть потрапляти в DynamicSpot. Платна версія програми (5 доларів) також дозволить розмістити "виріз" на екрані блокування.

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Наразі програма знаходиться в беті. У майбутньому розробники обіцяють більше функцій.

Про Dynamic Island

На думку багатьох користувачів і оглядачів, нове рішення з вирізом Dynamic Island, в якому з'являються різні повідомлення, є найкращим дизайнерським ходом Apple в новітній історії компанії.

Це рішення швидко взяли на озброєння сторонні розробники та оригінально обіграли інтерактивний виріз у тамагочі та навіть міні-гру, в якій Dynamic Island виступає у ролі партнера для пінг-понгу.

Нагадаємо, iPhone 14 також отримали функцію супутникового зв'язку. УНІАН розповідав, як вона працює і навіщо потрібна.

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