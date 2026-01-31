Nvidia заморозила рекордну угоду з розробником ChatGPT на $100 млрд, - WSJ

Дженсен Хуанг та інші топ-менеджери Nvidia незадоволені підходом керівництва OpenAI.

Найбільша угода в історії ШІ між OpenAI і Nvidia на суму 100 млрд доларів може не відбутися, як планувалося. Її анонсували ще у вересні 2025 року, але з тих пір вона не просунулася далі початкових стадій.

Повідомлялося, що гроші витратять на створення надпотужних дата-центрів для навчання та використання нейромереж нового покоління. Масштаб проєкту оцінюється мінімум у 10 ГВт обчислювальних потужностей.

Згідно з повідомленням Wall Street Journal, деякі керівники Nvidia незадоволені підходом керівництва OpenAI. Зокрема, генеральний директор Дженсен Хуанг критикував відсутність дисципліни в підході творців ChatGPT до ведення бізнесу і висловлював стурбованість з приводу конкуренції з боку Google і Anthropic.

Згідно зі звітом, зараз обидві сторони переглядають перспективи подальшої співпраці. Повідомляється, що недавні переговори включають інвестиції в акціонерний капітал на десятки мільярдів доларів в рамках поточного раунду фінансування OpenAI.

При цьому Nvidia не розриває відносини з OpenAI – це як і раніше один з головних клієнтів. Якщо ChatGPT почне втрачати позиції, це сильно позначиться на Nvidia, оскільки Gemini і Claude тренують на інших чіпах – TPU від Google і Trainium від Amazon Web Services.

Нагадаємо, у вересні Nvidia оголосила про історичну співпрацю з Intel, інвестувавши в свого конкурента $5 мільярдів. Корпорації будуть спільно розробляти чіпи для ШІ дата-центрів і ПК.

На початку 2026 року ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

