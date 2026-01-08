У ChatGPT з'явився новий режим для медичних консультацій з чат-ботом

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, оголосила про запуск сервісу ChatGPT Health. Це новий розділ всередині чатбота, призначений виключно для обговорення свого здоров'я.
В OpenAI зазначили, що вже зараз величезна кількість людей звертаються до чатбота за поясненням симптомів або лікуванням – понад 230 млн щотижня. Близько 70% таких діалогів припадають на час, коли клініки вже закриті, а в сільських і недостатньо забезпечених регіонах користувачі щотижня надсилають майже 600 тис. запитів, пов'язаних зі здоров'ям.
До розмов з чатботом можна підключати медичні карти та додатки для здоров'я на кшталт Apple Health і MyFitnessPal, щоб відповіді ШІ були більш актуальними та корисними. Усі розмови про "болячки" будуть збиратися в розділі "Здоров'я".
Окремий акцент зроблено на приватності. На відміну від звичайних діалогів з ChatGPT, тут використовуються додаткові рівні безпеки та шифрування, а чати та файли в ньому не застосовуються для навчання базових моделей.
У компанії окремо підкреслюють, що для постановки діагнозів сервіс все ще не призначений – розділ тільки допоможе підготуватися до походу до лікаря. Доступ до нього відкриють в найближчі тижні для всіх користувачів ChatGPT у веб-версії та на iOS.
Раніше OpenAI підключила до ChatGPT популярні сервіси: тепер прямо з вікна чату можна викликати таксі, бронювати готелі, створювати плейлисти та багато іншого
УНІАН писав, що ChatGPT наразі займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі конкуренти – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.