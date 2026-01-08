У ChatGPT з'явився новий режим для медичних консультацій з чат-ботом

Користувачі зможуть підключити до ChatGPT Healt медичні карти та додатки для здоров'я, такі як Apple Health або MyFitness.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, оголосила про запуск сервісу ChatGPT Health. Це новий розділ всередині чатбота, призначений виключно для обговорення свого здоров'я.

В OpenAI зазначили, що вже зараз величезна кількість людей звертаються до чатбота за поясненням симптомів або лікуванням – понад 230 млн щотижня. Близько 70% таких діалогів припадають на час, коли клініки вже закриті, а в сільських і недостатньо забезпечених регіонах користувачі щотижня надсилають майже 600 тис. запитів, пов'язаних зі здоров'ям.

До розмов з чатботом можна підключати медичні карти та додатки для здоров'я на кшталт Apple Health і MyFitnessPal, щоб відповіді ШІ були більш актуальними та корисними. Усі розмови про "болячки" будуть збиратися в розділі "Здоров'я".

Окремий акцент зроблено на приватності. На відміну від звичайних діалогів з ChatGPT, тут використовуються додаткові рівні безпеки та шифрування, а чати та файли в ньому не застосовуються для навчання базових моделей.

У компанії окремо підкреслюють, що для постановки діагнозів сервіс все ще не призначений – розділ тільки допоможе підготуватися до походу до лікаря. Доступ до нього відкриють в найближчі тижні для всіх користувачів ChatGPT у веб-версії та на iOS.

Раніше OpenAI підключила до ChatGPT популярні сервіси: тепер прямо з вікна чату можна викликати таксі, бронювати готелі, створювати плейлисти та багато іншого

УНІАН писав, що ChatGPT наразі займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі конкуренти – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

