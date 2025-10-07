Додатки працюють безпосередньо у вікні чату, без необхідності переходити на інші вкладки.

ChatGPT вирішили перетворити на універсальний сервіс для всього – тепер розробники зможуть вбудовувати свої додатки прямо в чат-бота. OpenAI зробила цей анонс на своїй щорічній конференції DevDay 2025 у Сан-Франциско.

На першому етапі в нейромережу додали Spotify, Figma, Canva і Booking, а найближчими тижнями до екосистеми приєднаються Uber, DoorDash, Instacart та інші популярні сервіси.

Застосунки працюють без необхідності перемикатися між вкладками – прямо з вікна діалогу можна викликати таксі, бронювати готелі, створювати індивідуальні плейлисти і багато іншого. Щоб запустити застосунок, досить написати його назву і свій запит.

Відео дня

У демонстраційному ролику OpenAI показала, як ChatGPT за допомогою сервісу Zillow допомагає шукати квартири в потрібному районі: на екрані з'являється інтерактивна мапа, а користувачі можуть ставити уточнювальні запитання. В іншому прикладі користувач просить скласти плейлист для вечірки - спочатку ChatGPT пропонує список пісень, а потім пропонує підключити Spotify, щоб автоматично створити готовий плейлист.

Нова фіча доступна всім зареєстрованим користувачам ChatGPT (зокрема безкоштовним) за межами Європейського союзу.

Нагадаємо, наприкінці вересня OpenAI оголосила про запуск функції Instant Checkout для ChatGPT. Тепер користувачі ШІ чат-бота можуть вибирати й оплачувати товари прямо в діалоговому вікні – без необхідності переходити на сторонні сайти.

У жовтні 2025 року ChatGPT займає понад 80% світового ринку чат-ботів і 92% в Україні. Найближчі суперники – Perplexity і Microsoft Copilot. На них припадає частка в 15% від усіх користувачів.

Вас також можуть зацікавити новини: