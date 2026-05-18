Кого не замінить штучний інтелект: експерт назвав професії, які залишаться в дефіциті

Штучний інтелект вже зараз дозволяє бізнесу працювати ефективніше та з меншою кількістю працівників.

Штучний інтелект вже змінює ринок праці та зменшує потребу в частині персоналу, однак повністю замінити людей він не зможе. Найбільш стійкими до автоматизації залишаться професії, пов’язані з фізичною роботою та прямою взаємодією з людьми.

Founder & CEO IT-Enterprise Олег Щербатенко у кулуарах на DOU Day повідомив у коментарі УНІАН, що штучний інтелект і цифровізація вже зараз дозволяють бізнесу працювати ефективніше та з меншою кількістю працівників, особливо в галузях, де значну частину процесів можна автоматизувати.

Як приклад він навів аграрний сектор. У компанії "Нібулон" впровадження цифрових рішень, зокрема "цифрового елеватора", дозволило суттєво скоротити потребу в персоналі.

Відео дня

"Ми зменшили кількість людей на елеваторі зі 100 до 20 людей. Тобто ми в пʼять разів зменшили кількість, яку потребують. Але раніше і так не вистачало людей", - сказав Щербатенко.

Він також розповів про досвід автоматизації в фонді "Повернись живим", де штучний інтелект допомагає обробляти документи та оптимізувати роботу команди.

Щербатенко вказав, що цифровізація та штучний інтелект зменшують потребу в людях для обробки інформації. Подібні рішення дозволяють компаніям зростати без пропорційного збільшення штату, оскільки частину функцій бере на себе цифровізація.

Водночас він розповів про трансформацію професій. Роль працівників змінюється і полягає вже не у виконанні рутинних завдань, а в управлінні процесами та взаємодії зі штучним інтелектом.

Серед прикладів нових або трансформованих спеціальностей він назвав Data Scientist фахівців та спеціалістів, які займаються обробкою спілкування між людиною і штучним інтелектом. Він також зазначив, що збільшуватиметься попит на спеціальності, де штучний інтелект не витісняє людину, а трансформує її роль від виконавця до того, хто керує процесами.

Крім того, Щербатенко зазначив, що ще залишиться потреба в людях, які напряму працюють з людьми: догляд за людьми, сантехніки, електрики та інші робітничі професії. Експерт також додав, що ігнорування технологій штучного інтелекту та цифровізації стає ризиком для працівників і компаній.

"Можна не користуватися, але ви програєте. Це ваш вибір", - підкреслив Щербатенко.

Робота та штучний інтелект - останні новини

14 травня стало відомо, що компанія Cisco скоротить близько 4 тисячі робочих місць на тлі реструктуризації, спрямованої на перенесення інвестицій у штучний інтелект. Під скорочення потрапили близько 5% персоналу.

Раніше директорка Центру бізнес-освіти та підвищення кваліфікації Інституту психології і підприємництва Марія Фурман повідомила, що штучний інтелект змінив ринок праці, але не замінив людину повністю. За її словами, найбільш затребуваними залишаться професії, пов’язані з роботою з людьми, освітою, управлінням і креативністю, а також навички критичного мислення та емоційного інтелекту.

Вас також можуть зацікавити новини: