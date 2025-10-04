Дистанційного керування через оператора цього разу не було.

Керівник Tesla Ілон Маск опублікував у соцмережі X нове відео з перспективною розробкою компанії – гуманоїдним роботом Optimus. На кадрах Андроїд освоює прийоми кунг-фу, майже в точності повторюючи рухи майстра.

На запитання одного з читачів, наскільки робот самостійний у своїх рухах, Маск заявив, що гуманоїдом дистанційно ніхто не керував, а під рухи майстра він підлаштовувався сам завдяки ШІ.

У більш ранніх сценаріях Маск зізнавався, що гуманоїд оперує під наглядом оператора, повторюючи заздалегідь запрограмовану послідовність дій, як, наприклад, при складанні білизни.

Лише за декілька годин ролик з Optimus, який навчається кунг-фу, набрав понад 6 млн переглядів. Хоча це радше демонстрація, а не реальний сценарій використання, здатність робота виконувати такі скоординовані та динамічні дії підкреслює безперервний прогрес робототехніки, підсиленої ШІ, зазначають експерти.

Tesla Optimus позиціюється як робот загального призначення, тобто здатний виконувати будь-яку людську роботу. Йдеться про покупки в супермаркетах, вигул собак та інші дії. При цьому наголошується, що андроїди не націлені відбирати робочі місця у самих людей.

Запустити продаж таких помічників Маск планує у 2026-2027 році за ~20 000 доларів (~820 000 грн). У майбутньому у світі буде стільки ж роботів, скільки і людей, вважає мільярдер.

Раніше Маск анонсував перший політ на Марс у 2026 році – на неї полетить робот Optimus, який стане першим колоністом.

