Генеральний директор OpenAI Сем Альтман зізнався, що не почувається комфортно через те, як люди консультуються з ChatGPT щодо найважливіших життєвих рішень.

Він підкреслив, що багато людей ефективно використовують ChatGPT як свого роду терапевта або лайф-коуча. "Хоча це може здаватися здорово, це змушує мене почуватися ніяково", – цитує слова Альтмана Business Insider.

Альтман додав, що OpenAI "уважно відстежує" почуття прихильності людей до їхніх моделей ШІ й те, як вони реагують, коли старі версії застарівають.

"Якщо людина перебуває в психічно нестійкому стані і схильна до помилок, ми не хочемо, щоб ШІ посилював це", – сказав гендиректор OpenAI.

Раніше Альтман публічно висловлював занепокоєння щодо того, як люди використовують ChatGPT як особистого психотерапевта і що такі бесіди не захищені законом так само, як бесіди зі справжнім фахівцем. Таким чином ваші листування з чат-ботом можуть бути використані в суді.

Нагадаємо, раніше цього місяця OpenAI випустила GPT-5, нове покоління своєї LLM. Альтман назвав її "командою професорів у вашій кишені" і порівняв перехід на GPT-5 із враженням від першого iPhone з Retina-екраном: повертатися назад уже не захочеться.

Однак уже за добу після запуску GPT-5 користувачі почали масово скаржитися на падіння якості діалогів із новою версією ChatGPT. Після хвилі негативу OpenAI навіть повернула стару модель GPT-4o. Її підтримуватимуть доти, доки буде інтерес.

