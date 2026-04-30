Юрій Кобзар

В деяких ситуаціях ChatGPT став забагато згадувати гоблінів, і це стало несподіванкою навіть для розробників.

Компанія OpenAI повідомила про незвичну поведінку своїх мовних моделей серії GPT-5: у відповідях вони дедалі частіше почали використовувати метафори з "гоблінами", "гремлінами" та іншими вигаданими істотами. Про це йдеться у блозі компанії.

Зазначається, що після запуску GPT-5.1 користувачі почали скаржитися на надмірну "фамільярність" відповідей чатбота. Під час аналізу з’ясувалося, що у своїх відповідях ChatGPT почав згадувати "гоблінів" на 175% частіше, ніж раніше, а "гремлінів" – на 52%. На початковому етапі це не викликало серйозного занепокоєння, але ситуація погіршилася, коли така лексика почала проявлятися системно.

У компанії пояснюють, що причиною такої поведінки бота став алгоритм навчання моделей під специфічні типи "особистості", які користувачі потім могли обирати для спілкування з ChatGPT. Особливо яскраво проблема проявилася у бота з типом особистості Nerdy (сленговий "ботанік"). Хоча на особистість Nerdy припадало лише 2,5% відповідей ChatGPT, саме ця версія виявилася відповідальною за 66,7% усіх згадок гоблінів.

Відео дня

Як пояснили в компанії, коли їхні фахівці тренували версію Nerdy під специфічну "ботанську" манеру спілкування, їй несвідомо прописали особливо високу пріоритетність використання "метафор з істотами".

"Звідти поширилися гобліни", - кажуть в OpenAI.

Як наслідок, сформувався своєрідний "зворотний цикл": моделі винагороджувалися за використання "ботанського" стилю, приклади з такими словами потрапляли до масивів інформації, на яких їх повторно тренували, і бот знову додатково засвоював правило про необхідність згадувати гоблінів.

Після виявлення причини OpenAI відмовилася від Nerdy-особистості у березні та скорегувала процес навчання чатбота. Також було відфільтровано дані з надмірною кількістю метафор з різними істотами.

Реклама

Вас також можуть зацікавити новини: