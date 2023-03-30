Вже підтверджено, що на відміну від свого попередника, Xiaomi 13 Ultra буде продаватися по всьому світу, а не тільки в Китаї.

Флагманський смартфон Xiaomi 13 Ultra, основний упор в якому буде зроблений на камеру з перископічним модулем, може з'явитися раніше, ніж очікувалось. Згідно зі свіжими даними, новинка надійде в продаж вже в наступному місяці – раніше були чутки про запуск в травні.

Поки неясно, про який запуск йдеться: китайський чи глобальний. Ймовірно, першим етапом буде випуск продукції в Китаї, а потім – в Європі. При цьому раніше компанія вже заявляла, що Xiaomi 13 Ultra, на відміну від Xiaomi 12S Ultra, вийде на глобальний ринок.

Джерело пише, що з урахуванням того, що Ultra-моделі позиціюються дорожче версій з приставкою Pro, вартість новинки на міжнародному ринку виявитися вище, ніж у iPhone 14 Pro Max. Це пояснюється тим, що в Європі Xiaomi 13 Pro продається за ціною в €1,3 тис., а в Україні – за 52 тис.грн. Такі ціни роблять флагман мало не найдорожчим в Європі.

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Про начинку Xiaomi 13 Ultra інформація теж є:

OLED-екран 120 Гц QHD+;

процесор Snapdragon 8 Gen 2;

основна камера Sony IMX989 на 50 Мп з OIS і змінною діафрагмою f/1.6-2.4, ще три сенсори по 50 Мп кожен, передня камера 32 Мп;

акумулятор місткістю 5000 мАг з дротовою і бездротовою зарядками потужністю 90 Вт і 50 Вт відповідно.

Відомо, що Xiaomi встановить в смартфон 1-дюймову основну камеру зі змінною діафрагмою. Подібна технологія буде вперше впроваджена в апараті виробника.

Нагадаємо, що попередник Xiaomi 12S Ultra був представлений у липні 2022 року. Його головною родзинкою став величезний дюймовий сенсор IMX989 на 50 Мп, на розробку якого пішло $15 млн. Ще є дві камери на тильній стороні по 48 Мп кожна і підтримка 120-кратного цифрового зуму.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Xiaomi оголосила "цінову війну" OnePlus і іншим виробникам бюджетних смартфонів. Новий бюджетний хіт суббренду Redmi є прямим конкурентом OnePlus ACE 2V, але при кращій "начинці" коштує дешевше.

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