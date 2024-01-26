Новинка отримає процесор Snapdragon 8 Gen 2 з 24 ГБ оперативної пам'яті і при цьому буде коштувати не дорожче 280 доларів.

Бренд Realme працює над смартфоном GT Neo 6. Інсайдери з'ясували, що новинку представлять в найближчі пару місяців і вона встряне ринок Android-субфлагманів, запропонувавши топове співвідношення ціни і продуктивності.

За інформацією від джерела, майбутній апарат отримає флагманський процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 і матиме 24 ГБ оперативної пам'яті. За ціною 280 доларів Realme GT Neo 6 буде позиціюватися як вбивця флагманів, принаймні на місцевому ринку.

Крім цього, новинка отримає OLED-дисплей з роздільною здатністю 1.5 K і частотою оновлення 144 Гц. GT Neo 6, як очікується, складе конкуренцію Redmi К70, iQOO Neo 9, Honor 90 GT і OnePlus Ace 3.

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Нагадаємо, що попередник в особі Realme GT Neo 5, випущений на початку 2022 року, дотепер залишається єдиним смартфоном на ринку з зарядкою потужністю 240 Вт – від 0 до 100% він заряджається за 11 хвилин.

Водночас, до кінця січня, Realme представить серію Realme 12 Pro. Ключовим смартфоном лінійки стане 12 Pro Plus, який отримає незвичайний дизайн і флагманську камеру.

А раніше цього місяця Realme вже випустив ультрабюджетний смартфон за $65, який за характеристиками обходить конкурентів. Тут і 90-герцовий IPS-екран, і велика батарея на 5000 мАг, і захист від вологи і пилу за стандартом IP54,

Водночас оглядачі назвали три старі моделі iPhone, які можна сміливо брати в 2024 році. Зазвичай термін життя айфонів становить 5-6 років, тому навіть моделі 3-річної давності демонструють чудовий баланс ціни і якості.

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