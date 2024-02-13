А до кінця року до них приєднаються й інші пристрої Samsung з числа раніше випущених.

Нещодавно Samsung представила свої перші смартфони зі штучним інтелектом – Galaxy S24, S24 + і S24 Ultra. При цьому виробник пообіцяв, що скористатися деякими ШІ-фішками зможуть і власники більш старих пристроїв.

Як тепер стало відомо, це станеться зовсім скоро. Оновлення One UI 6.1 для власників серії Galaxy S23 очікується вже в наступному місяці. Також на оновлення можуть розраховувати власники S23 fe, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5, а також планшетів лінійки Galaxy Tab S9.

Зазначається,, що деякі ШІ-функції залишаться тільки на нових флагманах Samsung, оскільки в S24 використовуються найактуальніші на цей момент процесори: Exynos 2400 і Snapdragon 8 Gen, а функціонал Galaxy AI сильно залежить від процесора. Але як мінімум старі девайси можуть розрахувати на:

Голосовий перекладач, який активується під час телефонних дзвінків і перекладає мовлення в режимі реального часу.

Виділення об'єктів на фото в соцмережі або відео і розумний пошук по ним в інтернеті.

Сервіс з автоматичного створення заміток і редагування фото,

Покращення для додатків камери та помічника камери.

У 2024 році все більше брендів впроваджують функції штучного інтелекту в свої смартфони. Вони мають на меті продовжити термін служби батареї, а також "прокачають" голосових помічників, зробивши їх ще розумнішими. На цей момент ШІ-функції є в самих топових смартфонах Google, Samsung і OnePlus.

А поки Android-виробники додають ШІ-фішки в свої девайси, на iPhone вони з'являться тільки цієї осені з виходом iOS 18. При цьому передбачається, що велика частина нових "фішок" буде задіяна ексклюзивно в iPhone 16, а попередні моделі отримають тільки деякі з нових можливостей.

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