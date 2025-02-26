Така ситуація може виникнути на iOS 18 під час голосового введення.

В iOS 18 виявили несподіваний баг: під час голосового введення тексту iPhone може короткочасно замінювати слово "Трамп" на "расист" і навпаки.

Помилка вже викликала бурхливі обговорення в соцмережах, а Apple офіційно визнала проблему і заявила, що вона пов'язана з особливостями фонетичної обробки. Однак деякі експерти не виключають, що в основі помилки лежить збій, або навіть навмисні зміни в коді системи.

Колишній співробітник команди Siri Джон Берклі в коментарі The New York Times розповів, що проблема з'явилася після оновлення на серверах Apple. Можливо, хтось спеціально записав такий алгоритм у код або в дані для машинного навчання: "Це пахне жорстоким пранком. Єдине питання полягає в наступному: хтось підсунув це в дані або підсунув у код?".

Але офіційна позиція Apple все ж дотримується версії з фонетичною схожістю двох слів.

Раніше ми розповідали, що Apple відключила росіян від платформи розробки бізнес-додатків. Доступ був обмежений ще 12 лютого, а альтернатив такій платформі немає.

Крім того, нещодавно Acer оголосила про підвищення цін на свою продукцію через мита Трампа на електроніку.

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