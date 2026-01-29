Google інтегрувала Gemini в Chrome, перетворивши його на 'ШІ-браузер': що нового

Однією з головних новинок стала бічна панель з доступом до Gemini, яка завжди доступна прямо в інтерфейсі браузера.

Google представила масштабне оновлення для настільної версії Chrome, яке, за словами компанії, наближає додаток до назви "ШІ-браузер". В його основі лежить новий штучний інтелект Gemini 3.

Однією з головних новинок стала бічна панель з доступом до Gemini, яка завжди доступна прямо в інтерфейсі браузера. Він вміє не тільки аналізувати веб-сторінки, але і розуміти контекст цілих груп вкладок, що має поліпшити багатозадачність, полегшивши роботу з купою відкритих сторінок.

Також Chrome отримав інтеграцію із Nano Banana й тепер може на льоту створювати або перетворювати зображення з інтернету за текстовими запитами. Звернутися до Nano Banana можна через бічну панель з ШІ-асистентом.

Відео дня

Ще одне очікуване оновлення – функція Personal Intelligence, яка з'явиться в найближчі місяці. З її допомогою Gemini може використовувати особисті дані з підключених сервісів, включаючи фотографії, щоб давати унікальні контекстно-осмислені відповіді.

Для платних передплатників зробили Auto Browse: це ШІ-агент, який може автоматизувати багатоетапні завдання користувачів. Наприклад, порівняти ціни на авіаквитки та готелі для відпустки, заповнити онлайн-форми на сайті, закинути потрібний товар у кошик, застосувавши знижку й оформивши доставку, і так далі.

Повідомляється, що всі перераховані функції розгортаються поступово по регіонах і скоро стануть доступними всім користувачам Chrome.

Раніше Google показала свій експериментальний ШІ-браузер Disco, який "переосмислює серфінг в інтернеті". Головна особливість – замість звичних вкладок в ньому пропонуються користувацькі проєкти з Gemini.

Статистика за 2025 рік показує, що частка Google Chrome на ринку браузерів збільшилася до 78%. Це максимальний показник популярності Chrome за всю історію. Для порівняння, Microsoft Edge, який знаходиться на 2-му місці, користується всього 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: