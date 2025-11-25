Google офіційно підтвердила, що її голосовий помічник Google Асистент, який останні 10 років був нерозривно пов'язаний з Android-девайсами, підтримуватиметься до березня 2026 року. Компанія готується замінити його своїм новим ШІ-асистентом Gemini.
За запевненням Google, Gemini підтримуватиме всі ті самі команди, що й "Асистент", але вміє значно більше: краще розуміє контекст, аналізує фото, спілкується "як людина" і справляється зі складними запитами.
На момент запуску 2024 року Gemini мав обмежений набір функцій порівняно з Assistant. Користувачі скаржилися на відсутність інтеграції з розумними пристроями і погіршення роботи голосового пошуку. Але поступово Google розширює функціонал АІ-помічника.
Наразі користувачі можуть повернутися до "Асистента", навіть якщо вони вже перейшли на Gemini, але після закінчення терміну підтримки ця можливість буде втрачена. Винятком залишаються пристрої під управлінням Android 9 або більш ранніх версій з об'ємом оперативної пам'яті менше 2 ГБайт – для них "Асистент" залишиться доступним.
Раніше Google заявляла, що Gemini з'явиться в розумних колонках, ТВ-приставках, годинниках, телевізорах, дисплеях та інших гаджетах.
Нагадаємо, раніше цього місяця Google представила нову найрозумнішу версію Gemini. Нейромережа краще справляється зі складними завданнями, точніше вихоплює контекст і формулює відповіді під реальну суть запиту, а не підтакує користувачеві і видає те, що хоче чути людина.
УНІАН розповідав, що іспанська поліція приділяє особливу увагу власникам Google Pixel. За їхніми спостереженнями, цими телефонами особливо часто користуються наркоторговці та члени банд.