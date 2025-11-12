У Google Maps з'явилася нова корисна функція, але використовувати її можна тільки на Google Pixel

Google обмежила нову фішку Google Maps, зробивши її ексклюзивом для Pixel 10. Йдеться про функцію енергозбереження, яка увійшла в листопадовий Feature Drop для смартфонів Pixel.

Пізніше її, найімовірніше, отримають й інші пристрої, але поки що користуватися нею можуть тільки власники флагманів десятої серії.

Нова функція називається Google Maps Power-Saving Mode і призначена, щоб знизити витрату заряду під час навігації. Зазвичай Google Maps активно витрачає батарею. Тепер же додаток може переходити в монохромний режим, спрощуючи інтерфейс і прибираючи зайві графічні елементи.

Функція почала поширюватися буквально вчора, тому поки невідомо, наскільки сильно вона продовжить час роботи від батареї. Але тести користувачів найближчими тижнями мають дати уявлення про реальну ефективність режиму.

Крім режиму енергозбереження в оновлення Google Pixel увійшли AI Remix, що дає змогу редагувати фотографії прямо в Google Messages, захист від телефонних шахраїв і нові теми Wicked.

Раніше ми розповідали, що "народний" Google Pixel 10a показали на якісних зображеннях до анонсу. Жодних несподіванок - зовні смартфон за винятком габаритів відповідає Pixel 9а.

